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В преддверии Нового года оркестр Imperial исполнит мелодии из фильмов «Один дома» и «Ирония судьбы»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:22

24 декабря в Петербурге симфонический оркестр Imperial исполнит саундтреки, рождественские мелодии и музыку из фильмов и мультфильмов. Купить билеты можно здесь.

Музыканты под управлением дирижера Льва Дунаева сыграют музыку из фильмов «Один дома», «Король Лев», «Кунг-фу Панда», «Джеймс Бонд», «Ирония судьбы», «Гарри Поттер», «Холодное сердце», «Мадагаскар», «Пираты Карибского моря» и «Щелкунчик» из балета Петра Чайковского. Также прозвучат несколько новогодних композиций.

«Вы услышите легендарные саундтреки, рождественские мелодии, музыку из мультфильмов и фееричный джаз! В нашем новогоднем музыкальном путешествии мы побываем в сказочных странах, где встретим отважного Аладдина и прекрасную Жасмин, побываем на празднике в Хогвартсе, спасем мир вместе с агентом 007 и отправимся в мир приключений вместе с Симбой, Тимоном и Пумбой!» — рассказали организаторы о предстоящем концерте.

Концерт начнется в 19.00 во Дворце спорта «Юбилейный».

В ноябре жители Москвы и Петербурга слушали музыку Ханса Циммера, написанную для кинолент, в исполнении оркестра Imperial. Звучали саундтреки из «Дюны», «Интерстеллара», «Короля Льва», «Гладиатора», «Бэтмена».

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Джеймс БондГарри ПоттерПетр ЧайковскийХанс Циммер
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