В преддверии Нового года оркестр Imperial исполнит мелодии из фильмов «Один дома» и «Ирония судьбы»

«Вы услышите легендарные саундтреки, рождественские мелодии, музыку из мультфильмов и фееричный джаз! В нашем новогоднем музыкальном путешествии мы побываем в сказочных странах, где встретим отважного Аладдина и прекрасную Жасмин, побываем на празднике в Хогвартсе, спасем мир вместе с агентом 007 и отправимся в мир приключений вместе с Симбой, Тимоном и Пумбой!» — рассказали организаторы о предстоящем концерте.