В преддверии Нового года оркестр Imperial исполнит мелодии из фильмов «Один дома» и «Ирония судьбы»

24 декабря в Петербурге симфонический оркестр Imperial исполнит саундтреки, рождественские мелодии и музыку из фильмов и мультфильмов. Купить билеты можно здесь.
Музыканты под управлением дирижера Льва Дунаева сыграют музыку из фильмов «Один дома», «Король Лев», «Кунг-фу Панда», «Джеймс Бонд», «Ирония судьбы», «Гарри Поттер», «Холодное сердце», «Мадагаскар», «Пираты Карибского моря» и «Щелкунчик» из балета Петра Чайковского. Также прозвучат несколько новогодних композиций.
«Вы услышите легендарные саундтреки, рождественские мелодии, музыку из мультфильмов и фееричный джаз! В нашем новогоднем музыкальном путешествии мы побываем в сказочных странах, где встретим отважного Аладдина и прекрасную Жасмин, побываем на празднике в Хогвартсе, спасем мир вместе с агентом 007 и отправимся в мир приключений вместе с Симбой, Тимоном и Пумбой!» — рассказали организаторы о предстоящем концерте.
Концерт начнется в 19.00 во Дворце спорта «Юбилейный».
В ноябре жители Москвы и Петербурга слушали музыку Ханса Циммера, написанную для кинолент, в исполнении оркестра Imperial. Звучали саундтреки из «Дюны», «Интерстеллара», «Короля Льва», «Гладиатора», «Бэтмена».