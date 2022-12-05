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Владимир Путин подписал закон о запрете митингов возле зданий госорганов, вузов, вокзалов и церквей
Юлия Онодэра
Сегодня в 18:55

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете проведения митингов возле и внутри зданий госорганов, а также некоторых других учреждений. Об этом стало известно из документа, опубликованного на портале правовой информации.

Закон запрещает массовые акции на территории вузов, школ и больниц, а также рядом с ними. Также под запрет попадают протесты на церковных участках, на вокзалах, в аэропортах и портах.

Нельзя будет проводить митинги возле объектов жизнеобеспечения, связанных, например, с электрическими, тепловыми, водопроводными и газовыми сетями. Кроме того, субъекты смогут ввести дополнительные запреты мест собраний, исходя из исторических, культурных или иных объективных особенностей регионов.

Ранее акции не разрешались только у резиденций президента страны, зданий судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН.

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Владимир Путин
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