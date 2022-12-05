Владимир Путин подписал закон о запрете митингов возле зданий госорганов, вузов, вокзалов и церквей

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете проведения митингов возле и внутри зданий госорганов, а также некоторых других учреждений. Об этом стало известно из документа, опубликованного на портале правовой информации.
Закон запрещает массовые акции на территории вузов, школ и больниц, а также рядом с ними. Также под запрет попадают протесты на церковных участках, на вокзалах, в аэропортах и портах.
Нельзя будет проводить митинги возле объектов жизнеобеспечения, связанных, например, с электрическими, тепловыми, водопроводными и газовыми сетями. Кроме того, субъекты смогут ввести дополнительные запреты мест собраний, исходя из исторических, культурных или иных объективных особенностей регионов.
Ранее акции не разрешались только у резиденций президента страны, зданий судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН.