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Журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг 100 лучших песен 2022 года
Юлия Онодэра
Сегодня в 18:34

Американский журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг 100 лучших песен 2022 года. В него вошли композиции Megan Thee Stallion, Ноа Сайрус, Карли Рэй Джепсен, NewJeans и Оззи Осборна, которые можно послушать на Spotify.

Лучшей песней года редакторы издания назвали трек «Titi Me Pregunto» пуэрториканского рэпера Bad Bunny, который отметили за «бешеные дембоу-ритмы», «здоровое чувство юмора» и «эксцентричный поп-гений».

Также журналистам понравилась песня Бейонсе «Cuff It», в которой «легкость фанка резко и волнующе контрастирует с мрачной электроникой». Композиция вошла в седьмой альбом артистки «Renaissance».

Лидирующую тройку замкнула песня «Bad Habit» Стива Лейси. Ее авторы Rolling Stone сравнили с «прогулкой по исцеляющейся душе, одновременно мирной и неспокойной».

Четвертое и пятое места в рейтинге заняли соответственно «Karma» Тейлор Свифт (десятый альбом певицы можно послушать здесь) и «Despecha» Розалии.

За ними следуют «Hotel Lobby» дуэта Quavo and Takeoff, «Cash in Cash Out» Фаррелла, «Break My Soul» Бейонсе, «As It Was» Гарри Стайлза и «Jimmy Cooks» Дрейка. В топ-15 также попали «N95» Кендрика Ламара, «Soy El Único» Yahritza Y Su Esencia, «Dreamin of the Past» Pusha T, «Munch (Feelin’ U)» Ice Spice и «This Hell» Рины Саваямы.

Кроме того, в списке издания можно найти песни FKA Twigs, корейского бенда Seventeen, Lizzo, Скай Феррейры, Ингрид Андресс, The Weeknd, Камилы Кабельо, The 1975, Florence and the Machine и Gorillaz.

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