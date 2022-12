Журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг 100 лучших песен 2022 года

За ними следуют «Hotel Lobby» дуэта Quavo and Takeoff, «Cash in Cash Out» Фаррелла, «Break My Soul» Бейонсе, «As It Was» Гарри Стайлза и «Jimmy Cooks» Дрейка. В топ-15 также попали «N95» Кендрика Ламара, «Soy El Único» Yahritza Y Su Esencia, «Dreamin of the Past» Pusha T, «Munch (Feelin’ U)» Ice Spice и «This Hell» Рины Саваямы.