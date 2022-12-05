Прокурор потребовал приговорить Илью Яшина* к девяти годам тюрьмы по делу о фейках про армию

Политика обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ под видом достоверных сообщений по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет тюрьмы. Поводом послужил эфир, который Яшин провел 7 апреля на ютьюбе. В нем он высказывался о произошедшем в Буче и использовал цитаты из видео Би-би-си.