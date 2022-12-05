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Прокурор потребовал приговорить Илью Яшина* к девяти годам тюрьмы по делу о фейках про армию
Дарья Мельникова
Сегодня в 17:26

Прокурор потребовал приговорить бывшего муниципального депутата по Красносельскому району столицы Илью Яшина* к девяти годам колонии по делу о фейках про армию. Об этом сообщает ТАСС.

Гособвинитель также потребовал лишить Яшина права заниматься администрированием интернет-ресурсов на четыре года.

Во время заседания был допрошен офицер Центра «Э» МВД в качестве свидетеля. Именно его рапорт лег в основу уголовного дела депутата. Кроме этого в суде был просмотрен видеоролик с высказываниями обвиняемого, который стал основанием для возбуждения уголовного дела.

Яшина арестовали и отправили в СИЗО 13 июля. Он должен был пробыть под арестом до 12 сентября. Однако суд Москвы неоднократно продлевал срок, в последний раз до 10 мая 2023 года.

Политика обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ под видом достоверных сообщений по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет тюрьмы. Поводом послужил эфир, который Яшин провел 7 апреля на ютьюбе. В нем он высказывался о произошедшем в Буче и использовал цитаты из видео Би-би-си.

* Признан Минюстом физлицом-иноагентом.

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