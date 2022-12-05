В Монголии протесты из‑за кражи угля. Демонстранты штурмовали правительство и подожгли елку

В столице Монголии Улан-Баторе третий день идут протесты из‑за кражи угля. Сегодня, как сообщает ТАСС, демонстранты собрались на центральной площади, подожгли соломенную елку, попытались перекрыть дороги и взять штурмом здание правительства.
Некоторым удалось проникнуть внутрь, их задержала и вскоре отпустила полиция. По оценкам News.mn, в центре Улан-Батора собрались несколько тысяч человек.
Поводом для протестов стали уголовные дела, связанные с поставками угля в Китай в обход таможенного контроля. Сумма ущерба составила 1,8 млрд долларов.
Под подозрением 15 должностных лиц. В отношении руководства АО «Эрдэнэс Таван-Толгой», ООО «Таван-Толгойская железная дорога», нескольких министерств и ведомств проводится проверка, отметил министр экономики и развития Монголии Чимэдийн Хурэлбаатар.
Власти Монголии создали рабочую группу для диалога с недовольными. Ее возглавил руководитель секретариата правительства республики и лидер правящей Монгольской народной партии Дашзэгвийн Амарбаясгалан. Он заверил, что в правительстве понимают недовольство протестующих и будут работать над привлечением виновных к ответственности.
Вместе с тем полиция Монголии обвинила уволенных менеджеров госкомпании «Эрдэнэс Таван-Толгой» в вовлечении людей в протесты. А власти пообещали разогнать митинг силовым путем, если демонстранты не покинут место акции самостоятельно.