В Монголии протесты из‑за кражи угля. Демонстранты штурмовали правительство и подожгли елку

Власти Монголии создали рабочую группу для диалога с недовольными. Ее возглавил руководитель секретариата правительства республики и лидер правящей Монгольской народной партии Дашзэгвийн Амарбаясгалан. Он заверил, что в правительстве понимают недовольство протестующих и будут работать над привлечением виновных к ответственности.