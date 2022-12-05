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Вышел трейлер документалки «Гарри и Меган» — о герцоге и герцогине Сассекских
Дарья Мельникова
Сегодня в 16:58

Netflix показал дебютный трейлер документального сериала о герцоге и герцогине Сассекских «Гарри и Меган». Проект состоит из двух частей: первая увидит свет 8 декабря, вторая — 15 декабря.

В видео принц Гарри рассказывает о плохом обращении к женщинам, которые попадают в королевскую семью. По словам герцога Сассекского, он боялся, что история повторится, когда Меган Маркл станет частью семьи.

«Никто не знает всей правды. Только мы знаем ее», — произносит в ролике принц Гарри.

Согласно официальному синопсису, проект расскажет о другой стороне громкой любви герцога и герцогини. В шести эпизодах будут исследованы история их отношений и проблемы, которые привели их к отказу от престола.

«Сериал не просто освещает историю любви одной пары, он рисует картину нашего мира и того, как мы относимся друг к другу», — подчеркивают авторы проекта.

Режиссером «Гарри и Меган» выступила Лиз Гарбус, номинированная на «Оскар» за документальную картину «Убийство во имя».

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принц ГарриЛиз Гарбус
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