Netflix показал дебютный трейлер документального сериала о герцоге и герцогине Сассекских «Гарри и Меган». Проект состоит из двух частей: первая увидит свет 8 декабря, вторая — 15 декабря.
В видео принц Гарри рассказывает о плохом обращении к женщинам, которые попадают в королевскую семью. По словам герцога Сассекского, он боялся, что история повторится, когда Меган Маркл станет частью семьи.
«Никто не знает всей правды. Только мы знаем ее», — произносит в ролике принц Гарри.
Согласно официальному синопсису, проект расскажет о другой стороне громкой любви герцога и герцогини. В шести эпизодах будут исследованы история их отношений и проблемы, которые привели их к отказу от престола.
«Сериал не просто освещает историю любви одной пары, он рисует картину нашего мира и того, как мы относимся друг к другу», — подчеркивают авторы проекта.
Режиссером «Гарри и Меган» выступила Лиз Гарбус, номинированная на «Оскар» за документальную картину «Убийство во имя».