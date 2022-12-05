Аукционный дом Mecum, специализирующийся на коллекционном транспорте, выставит на торги частный самолет Lockheed JetStar, который Элвис Пресли приобрел в 1976-м — за год до собственной смерти. Об этом пишет Artnet.
Издание допускает, что это был последний самолет в жизни Пресли. Музыкант имел постоянный штат пилотов и владел несколькими воздушными судами. Два из них — названный в честь дочери Элвиса Lisa Marie и названный в честь его песни «Hound Dog II» — находятся на постоянной стоянке в Грейсленде, поместье исполнителя в американском штате Мемфис.
Причем, как утверждают исследователи жизни артиста, готовящийся быть выставленным на торги борт он купил, чтобы летать к месту ремонта Lisa Marie — для него с нуля был составлен план переделки под конкретные желания Элвиса.
В 1977-м самолет выкупила неназванная компания из Саудовской Аравии, спустя 40 лет он был продан на аукционе за 430 тыс. долларов при оценке в 3,5 млн. Нынешний эстимейт пока не называется. Сам же Пресли в 1970-х отдал за судно 840 тыс. долларов.
На сайте Mecum указано, что летательный аппарат десятилетиями находился на территории Розуэлльской авиабазы в штате Нью-Мексико — и стоит там сейчас. В 1940-х она прославилась в качестве места, где развернулся розуэлльский инцидент, но известна и благодаря кладбищу самолетов.
На кадрах, которые выложил аукционный дом, самолет предстает довольно потрепанным и обветшалым снаружи, при этом сохранным внутри, включая обивку салона и кресел красным бархатом. Artnet указывает, что если новый владелец решит использовать судно, под замену попадут двигатель и оборудование в кабине пилотов.
К каждому бархатному креслу выведен разъем для наушников, а в салоне установлена передовая для 1970-х разработка — видеопроигрыватель кассетной системы VCR, первой из массовых в истории.
В общей сложности воздушное судно может вместить до девяти пассажиров, а также двух пилотов и одного бортпроводника. Для сравнения: в упомянутом Lisa Marie были гостиная, конференц-зал и личная спальня.
Покупателю борта Mecum предлагает помощь — перед отправкой самолет предстоит разобрать. Вместе с ним новый обладатель получит и подписанный Элвисом Пресли документ, подтверждающий соответствие воздушного судна требованиям безопасности.