Издание допускает, что это был последний самолет в жизни Пресли. Музыкант имел постоянный штат пилотов и владел несколькими воздушными судами. Два из них — названный в честь дочери Элвиса Lisa Marie и названный в честь его песни «Hound Dog II» — находятся на постоянной стоянке в Грейсленде, поместье исполнителя в американском штате Мемфис.