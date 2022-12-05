Песня «Goo Goo Muck» вновь стала популярной из‑за «Уэнсдэй»

Спустя четыре десятилетия песня вновь обрела популярность, появившись в завирусившемся отрывке с танцем Уэнсдэй Аддамс. До премьеры сериала «Goo Goo Muck» на Spotify в среднем американцы слушали 2500 раз, а после релиза цифра подскочила до 134 000. На стриминге у трека почти 10 млн прослушиваний.