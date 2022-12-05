Песня «Goo Goo Muck» вновь стала популярной из‑за «Уэнсдэй»

Прослушивания песни «Goo Goo Muck» рок-группы The Cramps выросли в 50 раз благодаря сериалу «Уэнсдэй». Трек вышел еще в 1981 году.
Спустя четыре десятилетия песня вновь обрела популярность, появившись в завирусившемся отрывке с танцем Уэнсдэй Аддамс. До премьеры сериала «Goo Goo Muck» на Spotify в среднем американцы слушали 2500 раз, а после релиза цифра подскочила до 134 000. На стриминге у трека почти 10 млн прослушиваний.
По словам владельца прав на песню Джима Шоу, Netflix заплатил за использование «Goo Goo Muck» стандартную для телевидения сумму. Шоу, который приобрел права в 2001 году, прежде чем к нему обратились продюсеры Netflix в прошлом году, назвал возрождение песни «действительно удивительным».