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Песня «Goo Goo Muck» вновь стала популярной из‑за «Уэнсдэй»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:55

Прослушивания песни «Goo Goo Muck» рок-группы The Cramps выросли в 50 раз благодаря сериалу «Уэнсдэй». Трек вышел еще в 1981 году.

Спустя четыре десятилетия песня вновь обрела популярность, появившись в завирусившемся отрывке с танцем Уэнсдэй Аддамс. До премьеры сериала «Goo Goo Muck» на Spotify в среднем американцы слушали 2500 раз, а после релиза цифра подскочила до 134 000. На стриминге у трека почти 10 млн прослушиваний.

По словам владельца прав на песню Джима Шоу, Netflix заплатил за использование «Goo Goo Muck» стандартную для телевидения сумму. Шоу, который приобрел права в 2001 году, прежде чем к нему обратились продюсеры Netflix в прошлом году, назвал возрождение песни «действительно удивительным».

История «Goo Goo Muck» похожа на недавний рост популярности трека «Running Up That Hill», выпущенного в 1985 году британской исполнительницей Кейт Буш. Песня звучала в четвертом сезоне «Очень странных дел» и играла важную роль в сюжете.

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Кейт Буш
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