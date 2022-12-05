Курьеры рассказали, в каком виде россияне забирают у них заказ

Онлайн-сервис доставки продуктов «СберМаркет» опросил курьеров по всей России и выяснил, в какой одежде граждане чаще всего забирают посылки. Результатами опроса компания поделилась с «Афишей Daily».
76% опрошенных рассказали, что чаще всего мужчины выходят за заказом в домашних штанах и футболке. В 54% случаев — просто в штанах или шортах и с голым торсом. Довольно часто заказчики появляются в дверях в халате (43%) и спортивном костюме (28%), в основном у них ухоженные волосы, но иногда встречаются ярко окрашенные пряди и ирокезы.
Женщины открывают дверь в домашней одежде или халате (около 70%), сказали респонденты. Часто они встречают курьеров в пижаме (59%), спортивном костюме (22%) или платье (21%). Курьеры отметили, что большинство женщин забирает заказ без макияжа, с мокрыми волосами или полотенцем на голове.
Некоторые курьеры встречали клиентов в необычных костюмах. Сразу 4% опрошенных рассказали о людях в кигуруми (просторный костюм-комбинезон) — причем чаще всего в виде единорога и Пикачу. Некоторые видели заказчиков в противогазах, костюме Деда Мороза и супергероев.
Однажды в Петербурге устроили целое мини-представление: из двери высунулась рука, на которую, как на куклу, был надет розовый носок. Он поприветствовал курьера, попросил оставить заказ у двери и пожелал хорошей смены. В Ижевске постоянный клиент регулярно заказывал молоко, а встречал курьера мужчина в маске Дарта Вейдера и никогда ее не снимал.
В «СберМаркете» курьерами и сборщиками заказов работают свыше 35 тыс. человек. Они могут получать скидки на питание, подписки на онлайн-платформы, аренду техники, обслуживание автомобилей, велосипедов и самокатов и мобильную связь.
В опросе приняли участие 574 человека из 103 городов России.