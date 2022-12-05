Курьеры рассказали, в каком виде россияне забирают у них заказ

76% опрошенных рассказали, что чаще всего мужчины выходят за заказом в домашних штанах и футболке. В 54% случаев — просто в штанах или шортах и с голым торсом. Довольно часто заказчики появляются в дверях в халате (43%) и спортивном костюме (28%), в основном у них ухоженные волосы, но иногда встречаются ярко окрашенные пряди и ирокезы.