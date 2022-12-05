Что это значит для мировой модной индустрии? Цены на одежду в США, Великобритании, Италии и Франции, по подсчетам McKinsey, выросли на 22% за период с июля по октябрь по сравнению с отрезком марта — июня. Рост цен «с высокой долей вероятности» продолжится и в 2023-м. На этом фоне будет расти сегмент перепродажи одежды, а в магазинах аудитория будет искать скидки.