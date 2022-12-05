Консалтинговая компания McKinsey и отраслевое издание The Business of Fashion опубликовали новую версию регулярного совместного исследования, посвященного текущему состоянию индустрии моды и прогнозам на грядущий год. «Афиша Daily» выбрала главное из 100-страничного документа.
Нестабильность
Отчет открывает глава «Хрупкость мира» («Global Fragility») — это главная его тема. Исследователи перечисляют дестабилизирующие факторы: военная операция России на территории Украины, рост инфляции в еврозоне и США, энергетический кризис в Евросоюзе, а также изменения климата (ранее — фактически центральная тема моды), включая экстремальную засуху в Европе летом 2022 года.
Что это значит для мировой модной индустрии? Цены на одежду в США, Великобритании, Италии и Франции, по подсчетам McKinsey, выросли на 22% за период с июля по октябрь по сравнению с отрезком марта — июня. Рост цен «с высокой долей вероятности» продолжится и в 2023-м. На этом фоне будет расти сегмент перепродажи одежды, а в магазинах аудитория будет искать скидки.
Борьба с инфляцией может проявить себя в росте стоимости кредитов — а он, в свою очередь, способен подкосить текущие стратегии роста и развития брендов и других компаний в фешен-сфере, указано в исследовании.
McKinsey ожидает, что в грядущем году продажи в сегменте люксовой моды вырастут на 5–10%, а для всех других сегментов рынка прогнозирует ситуацию от падения на 2% до роста на 3%.
По данным консалтинговой компании Bernstein, доля России в одном только люксе на начало 2022 года составляла порядка 5%. Информации о потерях от ухода ряда крупнейших модных брендов из РФ (а также прекращения работы Visa и Mastercard внутри страны — и, как следствие, невозможности напрямую покупать товары в международных онлайн-магазинах) аналитики не приводят.
Нет в исследовании данных и о том, насколько успешно ряду других компаний удалось заполнить образовавшиеся на рынке лакуны. Авторы отчета, однако, указывают на неизбежную политизацию моды и частного сектора вообще. «В сегодняшнем мире, поляризованном и взаимосвязанном, политическая и социальная позиция крупного бренда может повлиять на его отношения с покупателями и партнерами», — заявляют они.
Контраст
На фоне рисков исследователи видят и возможности для глобальной моды. Они отмечают: «Эффект от экспорта нефти и газа очевиден в таких странах, как Саудовская Аравия. Ее экономика по итогам 2022-го вырастет на 7,6% — и темпы роста будут самыми высокими за десятилетие. Это создает возможности для фешен-индустрии».
Авторы отчета добавляют: «Ряд регионов, например Ближний Восток, может стать новыми „гаванями роста“. Это потребует от брендов еще большей локализации дизайна и маркетинга — так у них получится привлечь местного покупателя».
Мнения
Часть исследований McKinsey и BoF традиционно посвящена опросам руководителей компаний в сфере моды. Как и в прошлые годы, сейчас их просят назвать основные риски для бизнеса. В процентной разбивке первая пятерка озвученных ими угроз выглядит следующим образом:
— инфляция (78%);
— геополитическая нестабильность (66%);
— логистические трудности (52%);
— нестабильность экономики (31%);
— рост цен на энергоносители (28%).
Пандемия COVID-19 оказалась на последнем — десятом — месте. Ее возможное влияние на деловую сферу отметили всего 5% респондентов — даже несмотря на то, что в Китае продолжаются локдауны. На КНР приходится порядка 30% мирового рынка люкса — а к 2025-му, согласно прогнозам, будет приходиться 40%. «Это свидетельствует о том, что экономические и геополитические вопросы затмили кризис здравоохранения», — заявили в McKinsey.