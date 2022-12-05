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Оксфордский словарь выбрал слово года
Семён Гудошников
Сегодня в 11:39

Оксфордский словарь признал словом 2022 года выражение «режим гоблина» (goblin mode). Об этом говорится на сайте издательского отдела Оксфордского университета Oxford Languages.

Там поясняется, что «режим гоблина» — жаргонное выражение, обозначающее тип поведения, «который характеризуется беззастенчивой снисходительностью к себе, ленью, неряшливостью и жадностью». Обычно такое поведение «отвергает социальные нормы и ожидания».

Впервые выражение «режим гоблина» было замечено в твиттере в 2009 году, но стало вирусным в феврале 2022-го, когда во многих странах сняли ковидные ограничения, и люди стали чаще выходить из домов.

«По-видимому, он [этот термин] уловил преобладающее настроение людей, которые отвергли идею возвращения к „нормальной жизни“ или восстали против все более недостижимых эстетических стандартов и образа жизни, демонстрируемых в социальных сетях», — говорится в сообщении.

В этом году слово года впервые выявляли путем общественного голосования. В конкурентах у «режима гоблина» были слово «метавселенная» (metaverse) и хештег «Я поддерживаю» (#IStandWith), которые заняли второе и третье место соответственно.

В 2021-м Оксфордский словарь назвал словом года vax (в переводе «вакцина» или «вакцинироваться»). За ковидные 12 месяцев его использовали в 72 раза чаще, чем в предшествующем году.

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