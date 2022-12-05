Оксфордский словарь выбрал слово года

Оксфордский словарь признал словом 2022 года выражение «режим гоблина» (goblin mode). Об этом говорится на сайте издательского отдела Оксфордского университета Oxford Languages.
Там поясняется, что «режим гоблина» — жаргонное выражение, обозначающее тип поведения, «который характеризуется беззастенчивой снисходительностью к себе, ленью, неряшливостью и жадностью». Обычно такое поведение «отвергает социальные нормы и ожидания».
Впервые выражение «режим гоблина» было замечено в твиттере в 2009 году, но стало вирусным в феврале 2022-го, когда во многих странах сняли ковидные ограничения, и люди стали чаще выходить из домов.
«По-видимому, он [этот термин] уловил преобладающее настроение людей, которые отвергли идею возвращения к „нормальной жизни“ или восстали против все более недостижимых эстетических стандартов и образа жизни, демонстрируемых в социальных сетях», — говорится в сообщении.
В этом году слово года впервые выявляли путем общественного голосования. В конкурентах у «режима гоблина» были слово «метавселенная» (metaverse) и хештег «Я поддерживаю» (#IStandWith), которые заняли второе и третье место соответственно.
В 2021-м Оксфордский словарь назвал словом года vax (в переводе «вакцина» или «вакцинироваться»). За ковидные 12 месяцев его использовали в 72 раза чаще, чем в предшествующем году.