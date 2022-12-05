Умер актер Боб Макграт из первого состава «Улицы Сезам»

В возрасте 90 лет умер актер Боб Макграт, известный своей ролью в одном из первых составов «Улицы Сезам». Об этом сообщает Deadline.
Причина смерти не уточняется. «Наш отец, Боб Макграт, скончался сегодня. Он умер дома, в окружении своей семьи», — сказано в заявлении семьи.
Впервые актер появился в роли дружелюбного соседа Боба Джонсона в «Улице Сезам» в пилотной серии 1969 года, которая стала началом 47 сезона шоу. Он покинул шоу только в 2017 году, завершив работу в эпизоде «Having a Ball».
Макграт также неоднократно исполнял в «Улице Сезам» оригинальные песни. Среди них — «People in Your Neighborhood», «Sing a Song» и «If You’re Happy And You Know It».
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям