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Умер актер Боб Макграт из первого состава «Улицы Сезам»
Дарья Мельникова
Сегодня в 09:09

В возрасте 90 лет умер актер Боб Макграт, известный своей ролью в одном из первых составов «Улицы Сезам». Об этом сообщает Deadline.

Причина смерти не уточняется. «Наш отец, Боб Макграт, скончался сегодня. Он умер дома, в окружении своей семьи», — сказано в заявлении семьи.

Впервые актер появился в роли дружелюбного соседа Боба Джонсона в «Улице Сезам» в пилотной серии 1969 года, которая стала началом 47 сезона шоу. Он покинул шоу только в 2017 году, завершив работу в эпизоде «Having a Ball».

Макграт также неоднократно исполнял в «Улице Сезам» оригинальные песни. Среди них — «People in Your Neighborhood», «Sing a Song» и «If You’re Happy And You Know It».

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