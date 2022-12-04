Реклама
Новости
Тунис отменил все ковидные ограничения для туристов
Виктория Шанина
Сегодня в 21:07

В Тунисе сняты все ограничения на въезд туристов, связанные с профилактикой заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Национального турофиса республики.

Соответствующее решение Минздрав страны объяснил резким снижением новых случаев заражения COVID-19. Однако власти продолжают следить за эпидемиологической ситуацией и предупреждают, что антиковидные меры могут вернуться.

Ранее туристы из России по прибытии в Тунис должны были предъявлять сертификат о вакцинации либо результаты ПЦР-теста. Кроме того, в стране было обязательным ношение маски для всех, у кого есть симптомы заболевания.

Прямое авиасообщение между Россией и Тунисом было возобновлено в середине августа. На сайте Ассоциации туроператоров России отмечается, что сейчас можно долететь прямым рейсом из Москвы и Петербурга в Монастир.

расскажите друзьям
теги
Ассоциация туроператоров России
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»