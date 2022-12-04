Тунис отменил все ковидные ограничения для туристов

В Тунисе сняты все ограничения на въезд туристов, связанные с профилактикой заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Национального турофиса республики.
Соответствующее решение Минздрав страны объяснил резким снижением новых случаев заражения COVID-19. Однако власти продолжают следить за эпидемиологической ситуацией и предупреждают, что антиковидные меры могут вернуться.
Ранее туристы из России по прибытии в Тунис должны были предъявлять сертификат о вакцинации либо результаты ПЦР-теста. Кроме того, в стране было обязательным ношение маски для всех, у кого есть симптомы заболевания.
Прямое авиасообщение между Россией и Тунисом было возобновлено в середине августа. На сайте Ассоциации туроператоров России отмечается, что сейчас можно долететь прямым рейсом из Москвы и Петербурга в Монастир.