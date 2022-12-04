Кремль посоветовал регионам и каналам поддержать патриотичных артистов. В их числе Лепс и Shaman

В Кремле подготовили рекомендации регионам, госкомпаниям и телеканалам по проведению новогодних мероприятий. В частности, власти советуют при формировании концертных программ поддержать артистов «патриотической направленности», пишет РБК.
Патриотичными артистами указаны «Город 312», Полина Гагарина, Олег и Родион Газмановы, Виктория Дайнеко, Лариса Долина, Ярослав Дронов (Shaman), певица Зара, группа «Земляне», Григорий Лепс, Денис Майданов, Александр Маршал, Стас Пьеха, Николай Расторгуев, Александр Ф.Скляр, Гарик Сукачев, Вадим Самойлов, Светлана Сурганова, Юлия Чичерина, Uma2rmah.
Также власти предлагают поддержать новых исполнителей. В этом списке оказались бывший военкор, уроженец Мариуполя Аким Апачев, певицы из ДНР Наталья Качура и Маргарита Лисовина, рэпер Рич, а также группы «Джанго», «Наши», «Зверобой», «Послезавтра».
Кроме того, по данным РБК, Кремль рекомендовал установить телестудии «для записи поздравления участникам СВО» на центральных площадях российских городов.
В октябре власти нескольких регионов России сообщили, что откажутся от ряда мероприятий, приуроченных к Новому году. В Кремле эти заявления назвали «преждевременными и непроработанными».
В ноябре мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене в этом году больших новогодних концертов и фейерверков.