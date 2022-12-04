В Нижневартовске произошло частичное обрушение жилого дома. Погибли два человека

В жилом доме на улице Мира Нижневартовске частично обрушен жилой дом в результате взрыва газа. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Погибли как минимум два человека. По предварительным данным, пострадали 10 человек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
Обрушение произошло в двух подъездах. Внутри еще могут находиться люди, экстренные службы приступили к разбору завалов.
На втором этаже дома был найден разгерметезированный газовый баллон — он стал причиной взрыва и последующего обрушения части здания.
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