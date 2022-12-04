В дом украинской блогерши в Латвии бросили коктейль Молотова

Дом популярной украинской блогерши Софьи Стужук в Латвии подвергся нападению в ночь на 4 декабря, сообщила пострадавшая в своем телеграм-канале. В здание, в котором находились ее родственники и пятеро детей, бросили коктейль Молотова.
Стужук опубликовала запись с камер видеонаблюдения — судя по ним, нападение произошло около трех часов ночи. По словам девушки, было минимум два броска, после чего неизвестный мужчина убежал.
«Все это передала полиции сейчас, но дело не в этом. Но вот если бы я спала и загорелся бы гараж — взорвались бы машины…», — написала Стужук. Она шокирована комментариями, в которых преумаляют опасность случившегося и призывают «дальше такое делать».
Телеграм-канал Baza пишет, что Стужук переехала в Латвию весной, когда вышла за гражданина этой республики. Свой переезд она объяснила несогласием в некоторых вопросах с украинскими властями, после чего проукраинские активисты опубликовали ее латвийский адрес и присылали угрозы, добавил канал.