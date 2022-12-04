В дом украинской блогерши в Латвии бросили коктейль Молотова

«Все это передала полиции сейчас, но дело не в этом. Но вот если бы я спала и загорелся бы гараж — взорвались бы машины…», — написала Стужук. Она шокирована комментариями, в которых преумаляют опасность случившегося и призывают «дальше такое делать».