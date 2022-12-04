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Проезд в купе и СВ подорожает на 8,1% в 2023 году
Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:44

С января следующего года тариф на проезд в купе, СВ и вагонах класса люкс поездов дальнего следования подорожает на 8,1%. Об этом РИА «Новости» рассказали в Федеральной пассажирской компании (входит в холдинг РЖД).

В ФПК отметили, что на данный момент стоимость проезда в 95% вагонов категории купе, СВ и люкс определяются системой динамического ценообразования, которая опирается на сезон, день недели, спрос и количество проданных мест.

Цены на проезд в плацкартных и общих вагонах тоже увеличатся на 8,1%. В начале нроября с таким предложением выступила Федеральная антимонопольная служба, которая регулирует цены на этот сегмент.

Стоимость билета в поездах дальнего следования формируется из базового тарифа и стоимости услуг перевозчика. Цены проезда в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования ежегодно индексируют на уровне не выше инфляции.

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Федеральная пассажирская компанияРЖДФАС России
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