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Россия вошла в мировой топ-5 по числу новых заражений ВИЧ
Виктория Шанина
Сегодня в 15:04

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ и СПИД (UNAIDS) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) составили рейтинг из 10 стран, в которых выявлено наибольшее число новых случаев ВИЧ в 2021 году. Россия вошла в топ-5, сообщает сервис Statista, опубликовавший список.

Из 1,5 млн новых случаев ВИЧ в 2021-м на Россию пришлось 3,9%. Больше всего заражений — в Южно-Африканской республике (14%), следом идут Мозамбик (6,5%), Нигерия (4,9%) и Индия (4,2%).

Также в топ-10 попали Танзания, Уганда, Бразилия, Замбия и Кения. Всего на 10 стран в этом рейтинге приходится почти половина от всех выявленных случаев заражения ВИЧ в 2021 году.

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