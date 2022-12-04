В магазинах в Москве заметили имитирующие Coca-Cola газировки

В пресс-службе Multon Partners заявили РБК, что эти напитки не могут быть оригинальной продукцией, так как компания прекратила выпуск этих напитков еще в апреле 2022 года из‑за санкций. Запасы официально разлитой газировки Coca-Cola и других глобальных брендов практически исчерпаны — компания остановит их отгрузку в середине декабря, добавил собеседник.