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В магазинах в Москве заметили имитирующие Coca-Cola газировки
Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:59

РБК обнаружил в продаже двух магазинов сети дискаунтеров «Светофор» напитки, бутылки и этикетка которых полностью совпадают с оригинальной Coca-Cola российского производства. Дата разлива у них свежая — 5 октября и 3 ноября.

На этикетках двухлитровых бутылок написано, что напитки изготовлены ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Москве «с разрешения The Coca-Cola Company». Издание пишет, что адрес производства совпадает с местом расположения завода, который теперь принадлежит Multon Partners (ранее Coca-Cola HBC), где раньше производились напитки Coca-Cola.

Еще одна литровая бутылка, похожая на оригинальную, была произведена 17 ноября в Ростовской области на заводе, адрес которого также совпадает с местом расположения одного из производств бывшей Coca-Cola HBC в России. Ее нашли в несетевом московском магазине «Продукты» в районе Соколиной Горы.

В пресс-службе Multon Partners заявили РБК, что эти напитки не могут быть оригинальной продукцией, так как компания прекратила выпуск этих напитков еще в апреле 2022 года из‑за санкций. Запасы официально разлитой газировки Coca-Cola и других глобальных брендов практически исчерпаны — компания остановит их отгрузку в середине декабря, добавил собеседник.

Источник РБК на рынке безалкогольных напитков подтверждает, что концентрат, необходимый для изготовления оригинального напитка Coca-Cola, закончился, и новых поставок не было. По его словам, свежую Coca-Cola, скорее всего, «произвели с несанкционированным использованием этикетки».

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