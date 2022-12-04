В Турции в жилом доме произошел взрыв. Пострадали четыре человека

Это не первый взрыв в Турции за последний месяц. 13 ноября взрыв прогремел в самом центре Стамбула — на главной туристической улице Истикляль. По меньшей мере 4 человека погибли, 38 получили ранения. Генпрокуратура назвала это терактом.