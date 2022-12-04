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В Турции в жилом доме произошел взрыв. Пострадали четыре человека
Виктория Шанина
Сегодня в 12:56

В жилом здании в турецком городе Шанлыурфа прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное информагентство Anadolu.

По предварительным данным, пострадали четыре человека. Они были доставлены в больницы. Информации о погибших нет.

По данным Anadolu, взрыв произошел на первом этаже дома в квартале Сулейман Шах. Причины выясняются.

Это не первый взрыв в Турции за последний месяц. 13 ноября взрыв прогремел в самом центре Стамбула — на главной туристической улице Истикляль. По меньшей мере 4 человека погибли, 38 получили ранения. Генпрокуратура назвала это терактом.

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