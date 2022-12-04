ЕС разрешил Венгрии игнорировать потолок цен на российскую нефть

В ходе переговоров лидеров Евросоюза Венгрию освободили от соблюдения потолка цен на российскую нефть. Об этом в своем фейсбуке* сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.
«Во время переговоров о предельной цене на нефть мы упорно боролись за интересы Венгрии, и в итоге нам это удалось: Венгрия была освобождена от ограничения цены на нефть», — написал Сийярто.
По его словам, таким образом Венгрия смогла защитить свою безопасность энергоснабжения. Сийярто также заявил, что Брюсселю «давно пора осознать», что такие меры, как потолок цен на российскую нефть, больше всего вредят европейской экономике.
Потолок цен на российскую нефть вводят Евросоюз, страны G7 и Австралия. Санкции вступают в силу 5 декабря. Предельная цена будет фиксированной, а не скидкой к индексу цен, однако это величина будет регулярно пересматриваться.
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