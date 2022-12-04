Режиссер Райан Джонсон хочет вернуть сиквел «Достать ножи» в кинотеатры после премьеры на Netflix

Режиссер Райан Джонсон ведет переговоры с Netflix по поводу продления проката сиквела «Достать ножи» в кинотеатрах. Об этом он рассказал в интервью с Insider.
«Я настаиваю на любых кинотеатрах, в которых мы можем показать фильм. Я хочу, чтобы больше людей имели возможность посмотреть это», — сказал Джонсон. Он хочет, чтобы прокат «Достать ножи: Стеклянная луковица» вновь вернулся в кинотеатры вместе с премьерой на стриминге 23 декабря.
«Как только он появится в сервисе, он будет и в кинотеатрах — сейчас мы изучаем, как это можно сделать. Я возьму столько, сколько смогу взять. И это не безосновательное желание: кинотеатры готовы к прокату, так что смысл есть», — заявил режиссер.
30 ноября киносети в США попросили Netflix продлить прокат сиквела и показать картину в большем количестве кинотеатров. «Стеклянную луковицу» показали в 600 кинотеатрах. В День благодарения фильм собрал 13 млн долларов, а за всю неделю — 15 млн. Если бы «Стеклянную луковицу» показали в большем количестве кинотеатров, то она бы обогнала мульт «Странный мир» с 18,5 млн, который в общем чарте занимает второе место после «Ваканда навсегда» (65 млн).
Variety писал, что «Стеклянная луковица» могла бы заработать куда больше денег, если бы ее показывали больше недели. Тем временем в Netflix обсуждают кинотеатральные релизы: одни говорят, что это пойдет во благо бизнесу, другие, в том числе глава компании Тед Сарандос, считают, что от стриминга в онлайн-кинотеатрах отвлекаться не стоит.
«Я действительно хочу показать, что это возможно и что это может иметь огромный успех, в том числе для стриминга. Эти две вещи могут дополнять друг друга. В следующий раз я хочу большего. Я хочу больше кинотеатров. Я хочу, чтобы это длилось дольше», — заявил Джонсон и похвалил Netflix за готовность к сотрудничеству с киносетями и приложенные усилия.
Джонсон уже начал писать сценарий для третьего фильма «Достать ножи», который также будет выпущен на Netflix.
Первый фильм «Достать ножи» выпустила студия Lionsgate. За первые выходные в США фильм заработал 27 млн долларов. Netflix выкупил права на создание следующих двух фильмов франшизы, потратив более 400 млн долларов.