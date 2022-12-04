Режиссер Райан Джонсон хочет вернуть сиквел «Достать ножи» в кинотеатры после премьеры на Netflix

«Я действительно хочу показать, что это возможно и что это может иметь огромный успех, в том числе для стриминга. Эти две вещи могут дополнять друг друга. В следующий раз я хочу большего. Я хочу больше кинотеатров. Я хочу, чтобы это длилось дольше», — заявил Джонсон и похвалил Netflix за готовность к сотрудничеству с киносетями и приложенные усилия.