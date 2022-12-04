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Пользователи проголосовали за помилование Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена в опросе Илона Маска
Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:57

Владелец Twitter Илон Маск выложил опрос в своем твиттере: «Стоит ли помиловать [основателя WikiLeaks Джулиана] Ассанжа и [экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда] Сноудена?». Вариант ответа «Да» собрал больше всех голосов.

Маск подчеркнул, что не выражает собственного мнения, а просто выполняет обещание, что проведет опрос. На момент написания заметки проголосовало почти 1,6 млн пользователей: 79% за помилование, 21% — против.

Один из самых популярных комментариев, оставленный под опросом с аккаунта американского дуэта стендап-комиков и консерваторов, гласит: «100% помилование. Они оба раскрыли преступления, совершаемые нашим собственным правительством».

Джулиан Ассанж основал международную некоммерческую организацию WikiLeaks, которая публиковала секретные материалы, сообщавшие о многочисленных правонарушениях со стороны американских властей. В 2012 году, находясь под преследованием, он добился убежища в посольстве Эквадора в Лондоне и прожил там семь лет. В апреле 2019 года полиция получила от правительства Эквадора разрешение на арест Ассанжа. С того момента журналист находится в лондонской тюрьме Белмарш, а в Штатах ему грозит пожизненное заключение.

В 2013 году Эдвард Сноуден передал СМИ ряд секретных документов Агентства национальной безопасности, касающихся программ слежки спецслужб США и Великобритании. В родной стране его обвиняют в шпионаже и хищении государственной собственности. В Штатах ему грозит 30 лет тюрьмы за разглашение секретных сведений. 2 декабря он получил российский паспорт.

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Илон МаскЭдвард СноуденДжулиан Ассанж
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