Пользователи проголосовали за помилование Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена в опросе Илона Маска

Джулиан Ассанж основал международную некоммерческую организацию WikiLeaks, которая публиковала секретные материалы, сообщавшие о многочисленных правонарушениях со стороны американских властей. В 2012 году, находясь под преследованием, он добился убежища в посольстве Эквадора в Лондоне и прожил там семь лет. В апреле 2019 года полиция получила от правительства Эквадора разрешение на арест Ассанжа. С того момента журналист находится в лондонской тюрьме Белмарш, а в Штатах ему грозит пожизненное заключение.