Пользователи проголосовали за помилование Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена в опросе Илона Маска

Маск подчеркнул, что не выражает собственного мнения, а просто выполняет обещание, что проведет опрос. На момент написания заметки проголосовало почти 1,6 млн пользователей: 79% за помилование, 21% — против.
Один из самых популярных комментариев, оставленный под опросом с аккаунта американского дуэта стендап-комиков и консерваторов, гласит: «100% помилование. Они оба раскрыли преступления, совершаемые нашим собственным правительством».
Джулиан Ассанж основал международную некоммерческую организацию WikiLeaks, которая публиковала секретные материалы, сообщавшие о многочисленных правонарушениях со стороны американских властей. В 2012 году, находясь под преследованием, он добился убежища в посольстве Эквадора в Лондоне и прожил там семь лет. В апреле 2019 года полиция получила от правительства Эквадора разрешение на арест Ассанжа. С того момента журналист находится в лондонской тюрьме Белмарш, а в Штатах ему грозит пожизненное заключение.
В 2013 году Эдвард Сноуден передал СМИ ряд секретных документов Агентства национальной безопасности, касающихся программ слежки спецслужб США и Великобритании. В родной стране его обвиняют в шпионаже и хищении государственной собственности. В Штатах ему грозит 30 лет тюрьмы за разглашение секретных сведений. 2 декабря он получил российский паспорт.