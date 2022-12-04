Вышел тизер сериала «Ген V» про молодых супергероев во вселенной «Пацанов»

Судя по видео, шоу обещает быть не менее кровавым, чем его предшественник. Шоураннеры описали «Ген V» как «местами студенческий сериал, местами „Голодные игры“». Действие будет происходить в американском университете для молодых супергероев, который финансирует компания Vought.