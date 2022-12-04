Вышел тизер сериала «Ген V» про молодых супергероев во вселенной «Пацанов»

Prime Video поделился тизером спин-оффа «Пацанов», который выйдет под названием «Ген V» и расскажет о молодых супергероях. Премьера сериала запланирована на 2023 год.
Судя по видео, шоу обещает быть не менее кровавым, чем его предшественник. Шоураннеры описали «Ген V» как «местами студенческий сериал, местами „Голодные игры“». Действие будет происходить в американском университете для молодых супергероев, который финансирует компания Vought.
Авторы сериала будут исследовать «жизнь гормональных, соревнующихся супергероев, которые проверяют свои физические, сексуальные и моральные границы в гонке за высший рейтинг».
Джаз Синклер, Ченс Пердомо, Лизз Бродвей, Шелли Конн, Мэдди Филлипс, Лондон Тор, Дерек Лух, Аса Джерманн, Патрик Шварценеггер, Шон Патрик Томас и Марко Пигосси.
Мишель Фазекас и Тара Баттерс выступают в качестве шоураннеров и исполнительных продюсеров.