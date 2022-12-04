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Смотрим трейлер сериала по The Last of Us
Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:30

HBO выпустил первый полноценный трейлер сериала «Одни из нас» («The Last of Us») по одноименной видеоигре. Премьера проекта состоится 15 января.

В видео показали отношения между контрабандистом Джоэлом и 14-летней Элли во время из поездки через Америку, а также несколько локаций и второстепенных персонажей.

Действие The Last of Us происходит через двадцать лет после начала глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом. Попадая в человеческий организм, инфекция заставляет жертву терять разум и превращает ее в подобие зомби. По сюжету Джоэл должен вывести выжившую девочку Элли из зоны карантина.

В проекте снялись Педро Паскаль, Белла Рэмси, Ник Офферман, Анна Торв и Мюррей Бартлетт. Над сериалом работал создатель мини-сериала «Чернобыль» Крейг Мазин, а также Нил Дракманн — один из геймдиректоров оригинальной игры. Музыку к шоу написал композитор The Last of Us Густаво Сантаолалья.

В первом сезоне будет всего 9 серий. Пилотную серию проекта должен был снять российский режиссер Кантемир Балагов. Однако 29 октября стало известно, что он покинул проект более года назад из‑за творческих разногласий.

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Педро ПаскальАнна ТорвКрейг МазинНил ДракманнКантемир Балагов
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