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На Бродвее поставят мюзикл с хитами Бритни Спирс. Он будет называться «Once Upon a One More Time»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:59

В 2023 году в бродвейском театре «Маркиз» поставят мюзикл с десятками песен американской поп-певицы Бритни Спирс. Авторы хотят создать музыкальную постановку в жанре фэнтези и со сказочными персонажами, сообщает Variety.

Мюзикл получил название «Once Upon a One More Time» — в нем обыгрывается один из хитов Спирс «Baby One More Time». Постановщиками выступили хип-хоп-хореографы Кион и Мари Мадрид.

В основе «Once Upon a One More Time» песни «Oops!.. I Did It Again», «Lucky», «Circus» и «Toxic», с помощью которых расскажут историю Золушки, Белоснежки и Русалочки с феминистским уклоном. Однажды они встречают крестную фею в лице писательницы-феминистки Бетти Фридан, которая предлагает им прочесть свою книгу «Загадка женственности», оказавшую большое влияние на женское движение против неравенства в 60-х годах. Тогда девушкам открывается настоящее откровение: в жизни есть нечто большее, чем платья, сшитые птицами, и принцы.

«Once Upon a One More Time» изначально разработали и поставили в Вашингтоне. Спектакль получил неоднозначные отзывы: Питер Маркс из The Washington Post назвал это «разочаровывающе поспешной сенсацией», которой «не хватает изящества».

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