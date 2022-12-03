На Бродвее поставят мюзикл с хитами Бритни Спирс. Он будет называться «Once Upon a One More Time»

В 2023 году в бродвейском театре «Маркиз» поставят мюзикл с десятками песен американской поп-певицы Бритни Спирс. Авторы хотят создать музыкальную постановку в жанре фэнтези и со сказочными персонажами, сообщает Variety.
Мюзикл получил название «Once Upon a One More Time» — в нем обыгрывается один из хитов Спирс «Baby One More Time». Постановщиками выступили хип-хоп-хореографы Кион и Мари Мадрид.
В основе «Once Upon a One More Time» песни «Oops!.. I Did It Again», «Lucky», «Circus» и «Toxic», с помощью которых расскажут историю Золушки, Белоснежки и Русалочки с феминистским уклоном. Однажды они встречают крестную фею в лице писательницы-феминистки Бетти Фридан, которая предлагает им прочесть свою книгу «Загадка женственности», оказавшую большое влияние на женское движение против неравенства в 60-х годах. Тогда девушкам открывается настоящее откровение: в жизни есть нечто большее, чем платья, сшитые птицами, и принцы.
«Once Upon a One More Time» изначально разработали и поставили в Вашингтоне. Спектакль получил неоднозначные отзывы: Питер Маркс из The Washington Post назвал это «разочаровывающе поспешной сенсацией», которой «не хватает изящества».