На Бродвее поставят мюзикл с хитами Бритни Спирс. Он будет называться «Once Upon a One More Time»

В основе «Once Upon a One More Time» песни «Oops!.. I Did It Again», «Lucky», «Circus» и «Toxic», с помощью которых расскажут историю Золушки, Белоснежки и Русалочки с феминистским уклоном. Однажды они встречают крестную фею в лице писательницы-феминистки Бетти Фридан, которая предлагает им прочесть свою книгу «Загадка женственности», оказавшую большое влияние на женское движение против неравенства в 60-х годах. Тогда девушкам открывается настоящее откровение: в жизни есть нечто большее, чем платья, сшитые птицами, и принцы.