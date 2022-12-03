Пользователи завалили мемами и фактами о холокосте Reddit-страницу, посвященную Канье Уэсту

Полуофициальный раздел на Reddit, где собираются фанаты Канье Уэста, завален постами с критикой опального рэпера. Пользователи публикуют мемы, восхваляющие других артистов (к примеру, Тейлор Свифт), и факты о холокосте.
Предыстория
В последнее время Канье Уэст регулярно оказывается в центре скандалов. Недавно он признался в интервью с радиоведущим и конспирологом Алексом Джонсом, что симпатизирует Гитлеру.
Во время беседы об обвинениях в антисемитизме Джонс заявил, что Уэст «не Гитлер и не нацист», так что он не заслуживает демонизации. На что рэпер ответил: «Что ж, я вижу хорошее и в Гитлере». «В каждом человеке есть что‑то ценное, в особенности в Гитлере», — добавил он.
По мнению рэпера, «еврейские медиа заставили нас считать, что нацисты и Гитлер не принесли в мир ничего ценного». «Они делали и хорошее, нам стоит перестать постоянно оскорблять нацистов», — подчеркнул Уэст. Еще он сказал такую фразу: «Мне нравится Гитлер».
«Афиша Daily» собирала самые абсурдные моменты интервью, в котором нашлось место России и Владимиру Путину.
Reddit недоволен
Посты с одобрением Уэста, коих немного, сильно минусуют. Остальные же — с критикой — выбиваются в топ.
Некоторые пользователи высмеивают фанатов, которые продолжают защищать Уэста на основании его безупречности — мол, только он мог записать нечто подобное альбому «Graduation». Другие создают мемы, на которых рэпер спускается по спирали, конечная точка которой — фашизм.
Много постов посвящено давнему соперничеству Канье Уэста и Тейлор Свифт. Ее объявляют лучшей исполнительницей и шутят, что в этом разделе теперь сидят фанаты певицы.
Однако все же большая часть постов не шуточные, а серьезные. Пользователи рассказывают поклонникам Уэста о преступлениям, сотворенных нацистами и другими правыми радикалами.
Некоторые поделились личными историями родственников, которые стали жертвами холокоста, архивными документами о геноциде, а также информацией о последствиях антисемитизма в реальном мире и о том, как он распространяется в современное время.