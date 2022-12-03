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Пользователи завалили мемами и фактами о холокосте Reddit-страницу, посвященную Канье Уэсту
Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:45

Полуофициальный раздел на Reddit, где собираются фанаты Канье Уэста, завален постами с критикой опального рэпера. Пользователи публикуют мемы, восхваляющие других артистов (к примеру, Тейлор Свифт), и факты о холокосте.

Предыстория

В последнее время Канье Уэст регулярно оказывается в центре скандалов. Недавно он признался в интервью с радиоведущим и конспирологом Алексом Джонсом, что симпатизирует Гитлеру.

Во время беседы об обвинениях в антисемитизме Джонс заявил, что Уэст «не Гитлер и не нацист», так что он не заслуживает демонизации. На что рэпер ответил: «Что ж, я вижу хорошее и в Гитлере». «В каждом человеке есть что‑то ценное, в особенности в Гитлере», — добавил он.

По мнению рэпера, «еврейские медиа заставили нас считать, что нацисты и Гитлер не принесли в мир ничего ценного». «Они делали и хорошее, нам стоит перестать постоянно оскорблять нацистов», — подчеркнул Уэст. Еще он сказал такую фразу: «Мне нравится Гитлер».

«Афиша Daily» собирала самые абсурдные моменты интервью, в котором нашлось место России и Владимиру Путину.

Reddit недоволен

Посты с одобрением Уэста, коих немного, сильно минусуют. Остальные же — с критикой — выбиваются в топ.

Некоторые пользователи высмеивают фанатов, которые продолжают защищать Уэста на основании его безупречности — мол, только он мог записать нечто подобное альбому «Graduation». Другие создают мемы, на которых рэпер спускается по спирали, конечная точка которой — фашизм.

Две последние клетки мозга Уэста / Сообщество собралось вместе, чтобы противостоять антисемитизму / Я, следящий за развитием событий
«Coca-Cola: К черту, если каждый согласен игнорировать Канье Уэста до конца дней, то мы вернем кокаин в наш рецепт»
«Привет Питу Дэвидсону, который потерял отца 11 сентября, страдает пограничным расстройством личности, тревогой и тяжелой депрессией, но так и не стал нацистом»
«Но мне нравится его музыка», «Он сделал „Graduation“ 🥺😖😭»

Много постов посвящено давнему соперничеству Канье Уэста и Тейлор Свифт. Ее объявляют лучшей исполнительницей и шутят, что в этом разделе теперь сидят фанаты певицы.

«Стой, это теперь раздел Тейлр Свифт?» / «Всегда им был»

Однако все же большая часть постов не шуточные, а серьезные. Пользователи рассказывают поклонникам Уэста о преступлениям, сотворенных нацистами и другими правыми радикалами.

Некоторые поделились личными историями родственников, которые стали жертвами холокоста, архивными документами о геноциде, а также информацией о последствиях антисемитизма в реальном мире и о том, как он распространяется в современное время.

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