После этого Роуз заявил: «Очевидно, мы не хотим, чтобы на [нашем] концерте кто‑то пострадал. Мы кидали микрофоны в зал конце каждого выступления на протяжении 30 лет и нам казалось, что это известный элемент финала любого из наших шоу. Что фанаты хотят и ждут его, желая заполучить микрофон. Так или иначе, в интересах безопасности публики впредь мы будем воздерживаться от подобных жестов», — написал он.