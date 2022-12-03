Вокалист американской хард-рок-гуппы Guns N' Roses Эксл Роуз заявил, что больше не будет кидать микрофон в зрительный зал в финале концерта — одна из посетительниц шоу коллектива сообщила, что получила травмы лица. О сюжете рассказывает NME.
Инцидент произошел в австралийском городе Аделаида, где Guns N' Roses давали концерт 29 ноября. Местную жительницу зовут Ребекка Хоу, фотографию полученных ей повреждений публикуют местные СМИ.
На снимке на лице Хоу — отеки, синяки под глазами и раны на переносице. «Он [Роуз] поклонился, а затем кинул микрофон в толпу — и тот ударил мне прямо промеж глаз», — сообщила женщина.
После этого Роуз заявил: «Очевидно, мы не хотим, чтобы на [нашем] концерте кто‑то пострадал. Мы кидали микрофоны в зал конце каждого выступления на протяжении 30 лет и нам казалось, что это известный элемент финала любого из наших шоу. Что фанаты хотят и ждут его, желая заполучить микрофон. Так или иначе, в интересах безопасности публики впредь мы будем воздерживаться от подобных жестов», — написал он.
О текущем состоянии женщины австралийские издания не сообщают. Пример финала концерта Guns N' Roses с метанием микрофона — в этом видео: