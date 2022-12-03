Канадская панк-рок-группа White Lung выложила альбом «Premonition» — последний в своей карьере. Пластинку можно послушать здесь.
Как и все полноформатные записи коллектива, «Premonition» по хронометражу не дотягивает до получасовой отметки: на борту 10 недлинных, быстрых, местами отчаянных, а местами злых песен — White Lung при этом по-прежнему не чураются поп-мелодики.
Музыканты начали работу над пластинкой еще в 2017 году (и намеревались выпустить ее в 2019-м), однако затем процесс был поставлен на паузу. Вначале вокалистка White Lung Миш Барбер-Уэй узнала, что беременна. Затем последовала пандемия, а Барбер-Уэй вынашивала второго ребенка. В сентябре 2020-го группа сообщила, что заканчивает свою деятельность.
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