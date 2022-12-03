Музыканты начали работу над пластинкой еще в 2017 году (и намеревались выпустить ее в 2019-м), однако затем процесс был поставлен на паузу. Вначале вокалистка White Lung Миш Барбер-Уэй узнала, что беременна. Затем последовала пандемия, а Барбер-Уэй вынашивала второго ребенка. В сентябре 2020-го группа сообщила, что заканчивает свою деятельность.