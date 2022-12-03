Реклама
Новости
Скончался гендиректор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин
Денис Ламехов
Сегодня в 13:45

Умер генеральный директор Международного театрального фестиваля имени Чехова, президент Международной конфедерации театральных союзов Валерий Шадрин, сообщает РИА «Новости».

Он скончался после продолжительной болезни сегодня, 3 декабря, в 6:00 утра по московскому времени. Ему было 83 года.

Шадрин родился в 1939 году. По образованию — инженер, выпускник МГТУ имени Баумана. Долгое время возглавлял департамент культуры Москвы. В 1992 году стал сооснователем Чеховского фестиваля.

Первым привез в Москву «Трех сестер» Петера Штайна и постановки Эймунтаса Някрошюса, познакомил российскую публику с творчеством Роберта Уилсона, Робера Лепажа, Мэтью Боурна, Тадаси Судзуки и многих других.

Рыцарь ордена Искусств и литературы Французской республики, кавалер ряда высоких британских и итальянских наград. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

расскажите друзьям
теги
МГТУ им. Баумана
люди
Валерий ШадринПетер ШтайнРоберт УилсонМэтью БоурнТадаси Судзуки
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»