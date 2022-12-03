Скончался гендиректор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин

Умер генеральный директор Международного театрального фестиваля имени Чехова, президент Международной конфедерации театральных союзов Валерий Шадрин, сообщает РИА «Новости».
Он скончался после продолжительной болезни сегодня, 3 декабря, в 6:00 утра по московскому времени. Ему было 83 года.
Шадрин родился в 1939 году. По образованию — инженер, выпускник МГТУ имени Баумана. Долгое время возглавлял департамент культуры Москвы. В 1992 году стал сооснователем Чеховского фестиваля.
Первым привез в Москву «Трех сестер» Петера Штайна и постановки Эймунтаса Някрошюса, познакомил российскую публику с творчеством Роберта Уилсона, Робера Лепажа, Мэтью Боурна, Тадаси Судзуки и многих других.
Рыцарь ордена Искусств и литературы Французской республики, кавалер ряда высоких британских и итальянских наград. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.