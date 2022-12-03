Подсчет: классическая селедка под шубой обойдется в 387 рублей, а изысканная дороже на 1000

Приготовление селедки под шубой по классическому рецепту обойдется россиянам примерно в 387 рублей. На салат по изысканному рецепту стоит на 1000 рублей дороже, посчитали в онлайн-сервисе «СберМаркет».
Ингредиенты для классического варианта на стандартную салатницу обойдутся в среднем в 387 рублей. Это 400 грамм сельди (219 рублей), 1 головка репчатого лука (80 грамм, 4 рубля, 675 грамм картофеля (26 рублей), 800 грамм свеклы (25 рублей), 320 грамм моркови (12 рублей), 4 куриных яйца (31 рубль) и 250 грамм майонеза (70 рублей). За такой же объем салата, приготовленного в кулинарии гипермаркетов, придется заплатить около 1 150 рублей.
На продуктах можно сэкономить примерно 90 рублей, если закупаться по скидкам. Тогда стоимость приготовления составит 296 рублей.
В более изысканный вариант селедки, которую именуют «под королевской шубой», также входят филе слабосоленой семги и красная икра. Из‑за этих двух ингредиентов продуктовая корзина дорожает до 1 319 рублей: 200 грамм филе слабосоленой семги в среднем стоит 610 рублей, а 40 грамм красной икры — 322 рубля.
Некоторые россияне, выяснил «СберМаркет», добавляют в селедку под шубой плавленный сыр, сливочное масло и кисло-сладкие яблоки, а также подают блюдо на вафельных коржах, в виде бутербродов или канапе и завернутыми в армянский лаваш.
Пик заказов селедки, соленой и слабосоленой семги приходится в России на декабрь, при этом закупки селедкой учащаются уже в октябре. Консервированную рыба попадает на стол приготовления в 3,5 раза чаще, чем свежая.
В прошлом году стоимость продуктовых наборов для оливье и селедки под шубой увеличилась на 15 и 25% по сравнению с 2020-м. При этом селедка подорожала меньше остальных ингредиентов.