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Бывший фронтмен Talking Heads Дэвид Бирн выпустил песню «The Fat Man’s Comin'»
Денис Ламехов
Сегодня в 13:04

Экс-лидер американской группы Talking Heads Дэвид Бирн опубликовал композицию «The Fat Man’s Comin'». Ее можно послушать здесь.

За названием, которое легко счесть неполикорректным (сам Бирн называет его игривым), скрывается личность Санта-Клауса. Трек посвящен двоякому отношению к рождественскому деду: в тексте исполнитель говорит, что в мифического персонажа никто не верит — и одновременно будто бы верят все.

«The Fat Man’s Comin'» — первый сингл Бирна со времен песни «Everybody’s Coming to My House», увидевшей свет в 2018 году. Всего музыкант выпустил 10 сольных альбомов и 8 пластинок в составе Talking Heads.

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