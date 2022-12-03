Бывший фронтмен Talking Heads Дэвид Бирн выпустил песню «The Fat Man’s Comin'»

За названием, которое легко счесть неполикорректным (сам Бирн называет его игривым), скрывается личность Санта-Клауса. Трек посвящен двоякому отношению к рождественскому деду: в тексте исполнитель говорит, что в мифического персонажа никто не верит — и одновременно будто бы верят все.