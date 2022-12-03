Skillbox: самым востребованным направлением обучения у экс-заключенных стала Java-разработка

Группа компаний Skillbox проанализировала промежуточные результаты программы ресоциализации людей с судимостью #жизньпосле после четырех месяцев обучения. Результаты исследования есть в распоряжении «Афиши Daily».
Так, чаще всего (65%) бывшие заключенные выбирают направления в ИТ-сфере. 42% из них предпочли курсы по разработке, причем в основном на языке Java (29%). Python выбрали 7% обучающихся, web-разработку — 6%.
Остальные проявили интерес к аналитике (11%), тестированию (5%), управлению проектами (5%) и кибербезопасности (2%).
После ИТ-направлений в рейтинге идут дизайн-дисциплины (включая графический и motion-дизайн) — их предпочли 16% участников программы ресоциализации. На третьем месте (14%) — маркетинг, в том числе копирайтинг и SMM.
В июле Skillbox выделил 100 грантов на обучение бывшим заключенным. Спустя 4 месяца со старта программы, компания получила 98 заявок на участие, согласовала 62 гранта и начала обучать 49 человек.
Официально на свободе — 43% участников, 22% имеют условное наказание, 18% находятся в исправительно-трудовых центрах. Каждый второй участник программы был осужден по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).