Майк Флэнаган рассказал об сюжете отмененного финала «Клуба полуночников». Читайте полный перевод

Это то, что случилось с Аней в первом сезоне, когда Тень наконец добралась до нее — вот почему она фантазировала о жизни за пределами Брайтклиффа. И это в конечном итоге позволило ей принять свою смерть. Это (путешествие с Тенью — Прим. ред.) выглядит по-разному для всех, в зависимости от того, о чем и как они думают, поскольку это продолжение их самих.