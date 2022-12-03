Майк Флэнаган рассказал об сюжете отмененного финала «Клуба полуночников». Читайте полный перевод

Американский режиссер Майк Флэнаган поделился в соцсети Tumblr, о чем бы рассказал второй сезон сериала «Клуб полуночников», который был отменен стриминговой платформой Netflix.
Кинематографист заявил, что публикация в блоге заменит поклонникам продолжение шоу. «Я очень разочарован, что Netlix решил не реализовывать второй сезон „Клуба полуночников“», — признался Флэнаган.
Режиссер отметил, что его главное разочарование заключается в том, что команда сериала «оставила так много сюжетных линий открытыми, отложив их до гипотетического второго сезона». «Это всегда риск», — пояснил он.
Далее «Афиша Daily» предлагает полный перевод публикации Флэнагана. Если вы не смотрели первый сезон «Клуба полуночников», о котором мы рассказывали здесь, остерегайтесь спойлеров!
Судьбы героев
Второй сезон начался бы с Амеша, чья глиобластома быстро развивалась бы. Он бы рассказал первую историю сезона, но ему было бы сложно закончить ее. Мы намеревались сфокусироваться на его любовной истории с Натсуки в первых нескольких эпизодах, поскольку стало бы очевидно, что смерть Амеша неотвратима.
Тем временем, Илонка попыталась бы примириться с тем, как она была одурачена Джулией Джейн, параллельно продолжая влюбляться в Кевина. Девушка осознала бы, что он, возможно, увядает быстрее, чем признает.
Илонка начала бы сериальную историю в попытках побудить его «остаться в живых еще немного», повторяя то, что он делал в первом сезоне. И история, которую она бы рассказала, называлась бы «Помни меня».
Эту часть я предвкушал более всего в этом сезоне.
«Помни меня» — одна из моих самых любимых книг Пайка (Кристофера Пайка — Прим. ред.). Она рассказывает историю о девочке-подростке, которую столкнули с балкона, после чего она очнулась призраком. Ей пришлось учиться быть духом, вместе с тем разгадывая собственное убийство. Мы бы растянули эту историю на пять эпизодов.
Мы собирались использовать этот рассказ как орудие смирения Илонки с тем фактом, что она умрет, и начало ее попыток осознать, что она призрак… но это не самая крутая часть… главного персонажа истории Илонки сыграла бы не Илонка. Ее роль исполнила бы… Аня.
Потому что это то, как мы продолжаем жить, верно? В мыслях тех, кого оставляем позади. И для Илонки «Помни меня» стала бы способом представить, как ее дорогая подруга Аня, проснувшись привидением, исследует жизнь после смерти.
Это запустило бы один из лучших механизмов шоу: даже если персонаж умирает, он продолжает жить в своих историях, пока члены клуба помнят его.
По мере того как история начала бы набирать обороты, группе пришлось бы столкнуться со смертью Амеша, которую он сам встретил бы с изяществом и отвагой.
В последние мгновения он увидел бы в комнате кое-кого — уборщика из первого сезона, которого сыграл Роберт Лонгстрит. Он произнес бы слова утешения для Амеша, несмотря на то, что тот не мог бы ответить.
В самый-самый последний момент Тень опустилась бы на Амеша, и он бы погрузился в нее, что усилило бы идею о том, что Тень — это Смерть…
Со смертью Амеша пришло бы нечто, что перевернуло все вверх дном — новый пациент. Мы не слишком много думали над тем, кем бы он мог быть, но это была бы новая соседка для Илонки. Кто‑то, кто занял бы старую кровать Ани.
Илонка обнаружила бы, что холодна с ней — точь-в-точь как Аня, когда Илонка только приехала. Илонка даже думала бы, что эту девочку необязательно приглашать в клуб. Но, конечно, с течением сезона между ними сложилась бы прекрасная дружба.
Новая девочка присоединилась бы к клубу, где произошло бы еще кое‑что волнующее — Шери рассказала бы историю. Мы не решили, какую именно, но я думаю, ею мог бы стать «Монстр».
Натсуки умерла бы следующей, и это было бы душераздирающе. И вновь она бы говорила с уборщиком прямо перед тем, как уйти… И вновь Тень появилась бы в последнее мгновение.
Для Спенса же все могло сложиться иначе.
Достижения в лечении ВИЧ в конце 90-х годов сыграли бы свою роль, и мы могли увидеть, как изменился для него прогноз. Коктейль от ВИЧ появился в декабре 1995 года, и мы действительно хотели изучить это.
Спенс оказался бы на волне противовирусных достижений, и к концу сезона его состояние уже не оценивали бы как неизлечимое. В финале второго сезона Спенс покинул бы Брайтклифф точно так же, как Сандра в первом сезоне, отправившись справляться со своей болезнью и проживать остаток жизни.
Загадки первого сезона
А теперь перейдем к большим загадкам первого сезона… здесь несколько ответов.
Что с татуировкой доктора Стэнтон и ее лысой головой?
Что ж, здесь несколько вещей. Во-первых, доктор Стэнтон на самом деле дочь первоначального лидера культа Парагон — Асесо. Это ее прозвище Афина, и это она вела дневник Парагона, который нашла Илонка в первом сезоне. Стэнтон отвернулась от своей матери и помогла детям сбежать, но, поскольку в подростковые годы она была частью секты, у нее осталась татуировка.
Это были ее инициалы, вырезанные на дереве, которые видела в первом сезоне Илонка (имя доктора Стэнтон в девичестве было Джорджина Баллард, о чем и свидетельствуют инициалы G.B. (Georgina Ballard), которые обнаружила Илонка).
Стэнтон ненавидела то, чем стала ее мать, и злодеяния секты. Она вернула себе дом после смерти матери и хотела превратить его в место, которое прославляет жизнь. Она пыталась уничтожить наследие своей матери и оставить после себя нечто прекрасное.
Она носит парк в конце первого сезона не по какой‑то зловещей причине, а потому что проходит курс химиотерапии. У доктора Стэнтон рак. Она помогла стольким людям справиться с болезнью, и теперь ей приходится справляться с ней самой.
Ее лечение было бы успешным, и у нее наступила бы ремиссия, но необходимость столкнуться с этим во время работы с неизлечимыми детьми в Брайтклиффе заставила бы Стэнтон заглянуть глубоко внутрь себя.
А что насчет живой Тени? Это Смерть, верно?
Что ж… нет. В конце сезона умер бы Кевин… практически сразу после Илонки. И когда она бы умерла, случились бы две вещи. Во-первых, она обнаружила бы себя говорящей с уборщиком, которого сыграл Роберт Лонгстрит… и сделала бы открытие. Он и был Смертью.
Здесь нечего бояться. Оказалось бы, что никто другой никогда не видел этого персонажа. У Стэнтон был клининг-сервис, и медсестры-практикантки прибирали в комнатах. Единственные люди, которые когда‑либо видели загадочного уборщика, были пациентами. Он — Смерть, и говорит добрые слова им перед тем, как они умрут.
Тогда что такое Тень?
Эту идею мы взяли непосредственно из книги «Помни меня», и она должна была использоваться в финале последней истории Илонки. В книге Пайка темная сущность по имени Тень преследует Шэри. Однако, когда она наконец ловит ее, оказывается, что Тень вовсе не плохая.
Тень — это сами люди. Это неизвестность. Когда она охватывает кого‑то в последний момент жизни, она проводит его через понимание и катарсис, подготавливая к следующему шагу.
Это то, что случилось с Аней в первом сезоне, когда Тень наконец добралась до нее — вот почему она фантазировала о жизни за пределами Брайтклиффа. И это в конечном итоге позволило ей принять свою смерть. Это (путешествие с Тенью — Прим. ред.) выглядит по-разному для всех, в зависимости от того, о чем и как они думают, поскольку это продолжение их самих.
Тень — просто финальный катарсис, возвращение к нашей первоначальной форме, это момент истинного понимания, и как только мы переживаем его, мы переходим в следующее место.
Мы увидели бы Тень в действии, когда она наконец пришла бы за Кевином. Кевин умер бы, видя рядом с собой Илонку, и это привело бы к самому большому открытию сезона.
Кем были человек из зеркала и женщина с катарактой?
Это были Стэнли Оскар Фрилан и его жена, которые построили Брайтклифф (забавная мелочь, его назвали в честь реального Фрилана Оскара Стэнли, который возвел мой любимый отель в Америке — The Stanley Hotel. Он был вдохновением для «Сияния»!).
Была причина, почему Илонка видела Стэнли в зеркале, а женщину с катарактой — каждый раз, когда смотрела на Кевина. Это тоже нечто взятое из оригинальной книги Пайка… они не призраки, но проблески прошлых жизней.
Илонка была Стэнли Оскаром Фриланом, а Кевин — его женой. Они прожили вместе множество жизней и являлись настоящими родственными душами — они всегда находили друг друга и всегда влюблялись. Они знали, что эта жизнь будет короткой, и договорились найти друг друга в доме, который построили.
Они «вспоминали», кем были, и замечали проблески прежних себя в отражениях, а также иногда при взгляде друг на друга. Здесь заключается ответ на вопрос, почему первыми словами Илонки при знакомстве с Кевином в первом сезоне были «Я знаю тебя?» и почему Кевин тоже думал, будто они знакомы. Они — две души, которые всегда находят друг друга, снова и снова.
История такова. Стэнли умирал, и построил этот дом на утесе в надежде, что морской воздух поможет ему. Так и вышло, и он жил дольше, чем ему обещали (как и реальный Фрилан Стэнли). Однако его супруга начала страдать от деменции.
Она бродила по коридорам в поисках него («Дорогой!») и даже забывала поесть («Я умираю от голода…»), и в конце концов отказалась покидать подвал. Чувствуя боль за нее, Стэнли покрасил стены там так, чтобы они напоминали лесной пейзаж, а потолок превратил в ночное небо, чтобы подвал стал немного красивее для жены.
Он также создал лабиринт на полу — это был прием, используемый для попыток сдержать эффекты деменции. Она ходила по рисунку, и это, как считалось, могло улучшить ее когнитивные способности. В конце концов, у нее развилась устрашающая катаракта, но Стэнли любил ее, несмотря ни на что. Они были родственными душами.
Так что когда они выглядели пугающими в первом сезоне, это просто были попытки разумов Илонки и Кевина вспомнить прошлое. Мы даже исказили их лица в соответствии с тем, как разрушаются воспоминания с течением времени.
Когда Тень пришла бы за Илонкой и подарила ей понимание этого самого «вспоминания», Илонка бы поняла, что ей нечего бояться. Она и Кевин избавятся от этих личин, и возродятся снова, и получат радость от того, что опять найдут друг друга.
Тень пришла бы за ней, Смерть нежно забрала бы ее, и Илонка ушла бы с Кевином обратно в космос, готовая к их следующим воплощениям.
Сериал должен был закончиться тем, что Шери рассказывает эту историю за столом, где сидят совершенно новые пациенты, включая тех, кто должен был появиться во втором сезоне. Большая часть первоначального актерского состава теперь существовала бы в этой истории, поведанной следующему «классу» рассказчиков за столом — всеми теми, с кем мы бы встретились к концу сезона.
Эта история называлась бы «Клуб полуночников».
Что ж, на этом все… вот что было у нас на уме. Стыд и позор, что мы не сможем реализовать это, но было бы еще хуже, если бы вам, ребята, пришлось бы жить с вопросами без ответов и завершением в кульминационный момент.
А теперь мы потушим огонь и оставим библиотеку темной и тихой.
За тех, кто был до, и тех, кто будет после. За нас сейчас и за тех, кто находится за пределами. Видимых и невидимых, присутствующих, но не присутствующих.
Я всегда буду благодарен за то, что мне довелось стать частью этого клуба.