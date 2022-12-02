Депутат Александр Хинштейн раскритиковал ВЦИОМ за пост с оценкой закона о запрете ЛГБТ-пропаганды

«Теперь уж мы точно защищены от гомосексуализма! А наши дети — защищены еще лучше. И такие явления, как свадьба Михаила Зыгаря с его возлюбленным афроукраинцем у нас больше невозможны… Теперь все «неправильные» в сексуальном отношении люди будут заниматься этим делом втихаря, как всегда (до последних 30 лет) и было. А если не захотят скрываться — то просто уедут от нас туда, где скрываться не надо», — написали в публикации.