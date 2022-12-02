Депутат Александр Хинштейн раскритиковал ВЦИОМ за пост с оценкой закона о запрете ЛГБТ-пропаганды

Председатель комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн раскритиковал в своем телеграм-канале пост с оценкой закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, появившийся в аналогичном канале Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Политик, инициировавший соответствующий закон, назвал публикацию «странной» и якобы содержащей «поддержку секс-меньшинств». Он призвал генерального директора Валерия Федорова прокомментировать высказывания сотрудников и «объяснить свою позицию».
«Крупнейшее государственное (!) социологическое агентство предлагает именовать наши инициативы «законом о поощрении эмиграции творческих людей», ибо «именно в этой сфере нетрадиционный секс, как и все вообще нетрадиционное, распространены гораздо шире»», — пояснил Хинштейн.
Депутат возмутился, что ВЦИОМ заявляет, будто «поголовно «будут запрещены любые намеки на нетрадиционные отношения». Это заявление он назвал «ложью».
«Я не знаю, что творится в голове и других частях тела функционеров ВЦИОМ, если они распространяют подобную чушь: видимо, тема ЛГБТ — для них слишком близка, а потому особо болезненна», — добавил Хинштейн.
Вызвавший негодование политика пост появился в телеграм-канале «Всем ВЦИОМ!» 30 ноября. В нем сообщалось, что Госдума приняла закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ и смены пола.
«Теперь уж мы точно защищены от гомосексуализма! А наши дети — защищены еще лучше. И такие явления, как свадьба Михаила Зыгаря с его возлюбленным афроукраинцем у нас больше невозможны… Теперь все «неправильные» в сексуальном отношении люди будут заниматься этим делом втихаря, как всегда (до последних 30 лет) и было. А если не захотят скрываться — то просто уедут от нас туда, где скрываться не надо», — написали в публикации.