В Гостомеле украли граффити, созданное уличным художником Бэнкси

В украинском городе Гостомеле украли граффити, созданное уличным художником Бэнкси на фасаде одного из зданий. Произведение срезали прямо со стены, рассказал в фейсбуке* местный житель Сергей Жук.
Он стал очевидцем произошедшего. По словам мужчины, прямо на его глазах «вандалы вырезали знаменитое творение». Это стало возможным, как предполагает телеграм-канал «Политика страны», поскольку Бэнкси нанес рисунок на слой утеплителя.
Злоумышленники, как посчитали журналисты, подрезали пенопласт. Они унесли граффити с женщиной в противоказе, которое «Афиша Daily» показывала здесь. Оно было одним из семи изоборажений, которые Бэнкси оставил на территории Украины.
Похитителей, как отметил Жук, сразу же задержали. Сколько человек участвовали в краже работы Бэнкси, он не уточнил. «Украинская правда» написала, что против задержанных возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
По информации издания, злоумышленники намеревались продать рисунок и передать средства на нужды Вооруженных сил Украины. Об этом они сами рассказали полицейским.
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