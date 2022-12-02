В «ГЭС-2» пройдет мероприятие, приуроченное к годовщине Дома культуры

В «ГЭС-2» состоится мероприятие, приуроченное к к годовщине Дома культуры. Оно пройдет 4 декабря и будет посвящено истории уникальной постройки, ставшей в 2021 году арт-центром, сообщили «Афише Daily» представители проекта.
В программе — чаепития с медиаторами, интерактивные воркшопы, вдохновленные выставкой «Неопределимые силы», кинопоказ документального фильма Насти Коркии «ГЭС-2» и игра «Бинго» с вопросами о проектах Дома культуры и фонда V-A-C. Попасть на события можно после регистрации.
«Посетители смогут узнать о Доме культуры больше и найти ответы на давно интересующие вопросы о его проектах. Музыку каких композиторов вы слышите в „Настройках-3“? Сколько художественных мастерских в „Сводах“? С какими материалами предложено поработать в Ателье? Можно ли выучить основы жестового языка в „ГЭС-2“?» — рассказали организаторы.
Они пообещали, что посетители в день мероприятия смогут воспользоваться бесплатной парковкой и купить книгу Александра Острогорского и Юрия Пальмина «ГЭС-2. Энергия превращений» по специальной цене.
В «Бинго» гости смогут сыграть в любое время с 11:00 до 22:00, попасть на чаепитие — с 14:00 до 16:00. Беседы за чаем состоятся в «Баре-2». Воркшопы организуют в 16:00 и 17:30, в них смогут принять участие взрослые. А кинопоказ фильма о создании культурной институции в здании бывшей электростанции пройдет в актовом зале в 16:00.