В «ГЭС-2» пройдет мероприятие, приуроченное к годовщине Дома культуры

В «Бинго» гости смогут сыграть в любое время с 11:00 до 22:00, попасть на чаепитие — с 14:00 до 16:00. Беседы за чаем состоятся в «Баре-2». Воркшопы организуют в 16:00 и 17:30, в них смогут принять участие взрослые. А кинопоказ фильма о создании культурной институции в здании бывшей электростанции пройдет в актовом зале в 16:00.