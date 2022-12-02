Умерла переводчица книг Ремарка и писательница Людмила Черная

Сейчас Людмила Черная наиболее известна как автор научно-публицистических книг о нацизме и переводчица немецкоязычной литературы. На ее счету переводы книг нобелевского лауреата Генриха Белля, а также произведений Эриха Марии Ремарка («Жизнь взаймы», «Тени в раю») и Франца Кафки («Отчет для академии»).