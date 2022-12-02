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Умерла переводчица книг Ремарка и писательница Людмила Черная
Виктория Шанина
Сегодня в 20:10

В возрасте 104 лет скончалась российская писательница, публицист и переводчица Людмила Черная. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник, близкий к ней.

Черная родилась в 1917 году, в 1940-м она окончила Московский институт философии, литературы и истории. Как специалист по немецкому языку в годы Великой отечественной войны работала в редакции контрпропаганды ТАСС.

Сейчас Людмила Черная наиболее известна как автор научно-публицистических книг о нацизме и переводчица немецкоязычной литературы. На ее счету переводы книг нобелевского лауреата Генриха Белля, а также произведений Эриха Марии Ремарка («Жизнь взаймы», «Тени в раю») и Франца Кафки («Отчет для академии»).

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Генрих БелльФранц Кафка
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