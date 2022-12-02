Во втором сезоне сериала «Властелин колец: Кольца власти» Адара сыграет другой актер

«С момента своей премьеры „Властелин колец: Кольца власти“ объединяет зрителей, позволяя им ощутить магию и чудеса великолепного Средиземья Толкиена. На сегодняшний день первый сезон является лучшим оригинальным сериалом Prime Video во всех регионах, его посмотрели более 100 млн человек по всему миру, он стал поистине глобальным хитом, который обращается к универсальной природе мощного повествования», — заявил глава отдела глобального телевидения Amazon Studios Вернон Сандерс.