Во втором сезоне сериала «Властелин колец: Кольца власти» Адара сыграет другой актер

Во втором сезоне сериала «Властелин колец: Кольца власти» не будет участвовать актер Джозеф Моул. Вместо него роль возглавляющего орков эльфа Адара исполнит Сэм Хейзелдин, сообщил Collider.
По какой причине Моул выбыл из проекта, не уточняется. Помимо Хейзелдина, известного по фильмам «Ворон» и «Механик: Воскрешение», в новых сериях шоу появятся Гэбриел Акувудике, Ясен Атор, Бен Дэниелс, Амелия Кенворфи, Ниа Тоул и Николас Вудесон. Каких персонажей воплотят эти актеры, пока неизвестно.
«С момента своей премьеры „Властелин колец: Кольца власти“ объединяет зрителей, позволяя им ощутить магию и чудеса великолепного Средиземья Толкиена. На сегодняшний день первый сезон является лучшим оригинальным сериалом Prime Video во всех регионах, его посмотрели более 100 млн человек по всему миру, он стал поистине глобальным хитом, который обращается к универсальной природе мощного повествования», — заявил глава отдела глобального телевидения Amazon Studios Вернон Сандерс.
Сериал «Властелин колец: Кольца власти», являющийся приквелом кинотрилогии «Властелин колец», вышел на стриминговом сервисе Prime Video в сентябре. Первые два эпизода шоу за первые сутки после выхода посмотрели свыше 25 млн человек.
Отзывы о проекте оказались неоднозначными: на платформах Metacritic и Rotten Tomatoes сериал получил очень низкие оценки от пользователей, однако критики оценили премьеру гораздо лучше. Некоторые рецензии можно прочитать тут.
У сериала будет как минимум два сезона (а планируется и вовсе пять). Съемки второго сезона уже начались — они проходят в Великобритании. Режиссером обоих сезонов выступает Х.А.Байона.