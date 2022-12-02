Лента Гая Ричи «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать» обзавелась русским трейлером

Изначально кинотеатральная премьера боевика должна была состояться 17 марта 2022-го, однако релиз неоднократно переносился. Теперь «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать» выйдет в российский прокат на три недели раньше последнего объявленного срока — 5 января 2023 года, одновременно со всем миром.