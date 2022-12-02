Лента Гая Ричи «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать» обзавелась русским трейлером

Четырнадцатый в карьере британского режиссера Гая Ричи фильм «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать» обзавелся русским трейлером. Его можно посмотреть здесь.
Главного персонажа, супершпиона Орсона Форчуна сыграл Джейсон Стэтем. Задача героя — остановить продажу новой смертоносной технологии, которая находится в руках миллиардера Грега Симмондса. Роль последнего досталась Хью Гранту.
Для этой цели Форчун объединяет усилия с опытными оперативниками в исполнении Обри Плазы, Кэри Элвеса и грайм-рэпера Bugzy Malone, а также голливудской кинозвездой Дэнни Франческо — его роль получил Джош Хартнетт.
За сценарий ленты отвечают Иван Аткинсон и Марн Дэвис, оператором выступил Алан Стюарт. Все трое работали с Гаем Ричи над двумя его последними к текущему моменту кинокартинами — «Гнев человеческий» (2021) и «Джентльмены» (2020).
Изначально кинотеатральная премьера боевика должна была состояться 17 марта 2022-го, однако релиз неоднократно переносился. Теперь «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать» выйдет в российский прокат на три недели раньше последнего объявленного срока — 5 января 2023 года, одновременно со всем миром.