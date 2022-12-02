Эдвард Сноуден получил российский паспорт

Летом 2013-го он покинул США, в течение трех недель находился в транзитной зоне в аэропорту Шереметьево, а позже получил вид на жительство в России. С тех пор он не выезжал из страны. В Штатах ему грозит 30 лет тюрьмы за разглашение секретных сведений.