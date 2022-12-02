Эдвард Сноуден получил российский паспорт

Американский спецагент, бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден принял присягу и получил паспорт гражданина РФ. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Анатолия Кучерену.
«Он, конечно, рад, благодарит Российскую Федерацию за то, что он получил гражданство, полноценный теперь гражданин РФ. Ну и самое главное — по Конституции России впредь его нельзя выдавать иностранному государству», — сказал Кучерена.
Супруга Сноудена также планирует подать заявление на получение российского паспорта. Сейчас она вместе с адвокатом собирает необходимые документы. Кучерена считает, что «процесс сильно не затянется».
В 2013 году Эдвард Сноуден передал СМИ ряд секретных документов Агентства национальной безопасности, касающихся программ слежки спецслужб США и Великобритании. В родной стране его обвиняют в шпионаже и хищении государственной собственности.
Летом 2013-го он покинул США, в течение трех недель находился в транзитной зоне в аэропорту Шереметьево, а позже получил вид на жительство в России. С тех пор он не выезжал из страны. В Штатах ему грозит 30 лет тюрьмы за разглашение секретных сведений.
В 2020 году у Сноудена и его супруги родился сын. Тогда же он сообщил о намерении вместе с женой и сыном получить двойное российско-американское гражданство. В сентябре 2022-го Владимир Путин предоставил ему такую возможность.