Пиотровский: Эрмитаж изменит концепцию своего центра в Москве из‑за сложностей в ее реализации

Пиотровский заявил: «[Центр] задумывался для рассказа о проектах Эрмитажа в сфере современного искусства. Сейчас такие большие проекты нереальны, поэтому нужно переформатировать. Кроме того, пока идет стройка, у нас уже кончился договор, и не подписан новый договор с инвесторами. <…> Сейчас мы, советуясь с московскими коллегами, как‑то переформатируем наше присутствие».