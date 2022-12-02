Пиотровский: Эрмитаж изменит концепцию своего центра в Москве из‑за сложностей в ее реализации

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский высказался о будущем столичного спутника музея, центра «Эрмитаж-Москва». Его цитирует РИА «Новости».
Пиотровский заявил: «[Центр] задумывался для рассказа о проектах Эрмитажа в сфере современного искусства. Сейчас такие большие проекты нереальны, поэтому нужно переформатировать. Кроме того, пока идет стройка, у нас уже кончился договор, и не подписан новый договор с инвесторами. <…> Сейчас мы, советуясь с московскими коллегами, как‑то переформатируем наше присутствие».
«Центр будет, безусловно. Посмотрим, что именно нужно. Москва — это же как Париж или Амстердам. Там надо что‑то особенное», — добавил он.
В 2021 году московские власти отказались от концепции сооснователя нью-йоркского архитектурного бюро Asymptote Хани Рашида и выбрали проект бюро Speech Сергея Чобана. Согласно опубликованному ранее плану, площадь центра составит порядка 12 тыс. квадратных метров. Будут построены основное здание и одноэтажная галерея.