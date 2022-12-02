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Новый Eco Friendly Fest пройдет во «Флаконе» и будет приурочен к Новому году
Виктория Шанина
Сегодня в 15:01

3 и 4 декабря в пространстве дизайн-завода «Флакон» состоится очередной Eco Friendly Fest. В этот раз фестиваль осознанного образа жизни будет приурочен к Новому году, рассказали «Афише Daily» организаторы мероприятия.

Молодые бренды и крафтовые мастера, которые организовали свое производство с заботой об экологии, представят на экомаркете свои тематические коллекции. Любители творческих новогодних подарков смогут сделать уникальное украшение для дома на мастер-классе.

Например, на них можно изготовить интерьерный подвес и рождественский венок из природных материалов, елочные украшения и открытки из бумаги ручного литья и многое другое. А фонд «Второе дыхание» представит на фестивале свою апсайклинг-станцию, где можно будет подарить устаревшим вещам новую жизнь при помощи бусин, лент, печатей и термопресса.

Совместно с «Собиратором» будет организован пункт приема вторсырья. На Eco Friendly Fest вы сможете сдать на переработку крупные и мелкие фракции отходов: ПЭТ-бутылки от напитков, алюминиевые банки, стеклотару, бумагу и тонкий картон, электротехнику, твердый полипропилен и полиэтилен, пакеты и пленку, пластиковые карты, зубные щетки, крышечки, батарейки, винные пробки, мелкую электронику, блистеры от таблеток, чеки, «желтки» от киндер-сюрпризов, контейнеры от линз и электронные сигареты.

Вход на фестиваль свободный. Но обязательна предварительная регистрация по ссылке.

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