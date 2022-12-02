Новый Eco Friendly Fest пройдет во «Флаконе» и будет приурочен к Новому году

Например, на них можно изготовить интерьерный подвес и рождественский венок из природных материалов, елочные украшения и открытки из бумаги ручного литья и многое другое. А фонд «Второе дыхание» представит на фестивале свою апсайклинг-станцию, где можно будет подарить устаревшим вещам новую жизнь при помощи бусин, лент, печатей и термопресса.