«Билайн» расследует утечку данных из корпоративного справочника

Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штрафы за утечку данных для юридических лиц от 60 до 100 тыс. рублей, при повторном правонарушении — до 500 тыс. В октябре Минцифры доработало законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных — в ряде случаев санкция может составить 1 и 3% от годовой выручки компании.