Полиция Лондона заявила, что ей потребовалось 5,5 млн фунтов на противодействие акциям Just Stop Oil

Лондонские власти распространили заявление помощника главы столичной полиции Мэтта Твиста, посвященное акциям сторонников движения Just Stop Oil. Оно доступно по ссылке.
Твист заявил: с начала протестных акций 2 октября полицейский главк потратил на смены сотрудников, выделенных специально для противодействия Just Stop Oil, 5,5 млн фунтов стерлингов (порядка 6,8 млн долларов по текущему курсу). Эти полицейские, как он сообщил, могли быть перераспределены на «более приоритетные направления борьбы с преступностью».
«Каждый имеет право на протест, однако некоторые из действий активистов — это не протест, а просто преступление. Намерение внести хаос в жизнь Лондона. <…> К текущему моменту мы арестовали 755 человек и предъявили обвинение 182», — добавил он. Диапазон правонарушений, по словам Твиста, — «от перекрытия улиц до нарушения общественного порядка по предварительному сговору».
Движение Just Stop Oil выступает против разработки новых месторождений нефти и газа. Его сторонники обливали томатным супом «Подсолнухи» Винсента ван Гога (картина экспонировалась под стеклом и осталась в целости), кидали торты в лицо восковой фигуры Карла III в Музее мадам Тюссо, а также проводили еще множество акций. Например, приклеивали себя к асфальтовому полотну автотрасс и заливали витрины люксовых магазинов краской.
За атаку на «Девушку с жемчужной сережкой» Яна Вермеера в Королевской галерее Маурицхейс в Гааге активистов приговорили к тюремным срокам. Как и «Подсолнухи», полотно было защищено стеклом и не пострадало.