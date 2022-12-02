Полиция Лондона заявила, что ей потребовалось 5,5 млн фунтов на противодействие акциям Just Stop Oil

«Каждый имеет право на протест, однако некоторые из действий активистов — это не протест, а просто преступление. Намерение внести хаос в жизнь Лондона. <…> К текущему моменту мы арестовали 755 человек и предъявили обвинение 182», — добавил он. Диапазон правонарушений, по словам Твиста, — «от перекрытия улиц до нарушения общественного порядка по предварительному сговору».