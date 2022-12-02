«Коммерсант»: сеть Baskin Robbins в России намерена провести ребрендинг

Такое решение может быть связано с утратой прав на зарубежную торговую марку, считают источники издания. Один из управляющих заведением сети в Подмосковье заявил «Коммерсанту», что получил уведомление о смене бренда около месяца назад, — теперь он должен сменить вывеску.