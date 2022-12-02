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«Коммерсант»: сеть Baskin Robbins в России намерена провести ребрендинг
Денис Ламехов
Сегодня в 12:16

Российский производитель мороженого БРПИ (ранее — «Баскин Роббинс Продакшн Интернэшнл Лимитед»), на протяжении почти 30 лет выпускавший по лицензии мороженое Baskin Robbins и развивавший сеть одноименных кафе, регистрирует новый бренд BRandICE, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Роспатента.

Такое решение может быть связано с утратой прав на зарубежную торговую марку, считают источники издания. Один из управляющих заведением сети в Подмосковье заявил «Коммерсанту», что получил уведомление о смене бренда около месяца назад, — теперь он должен сменить вывеску.

Новая надпись выполнена в сине-розовой гамме — газета не приводит подробностей, но эти же цвета используются в оригинальном логотипе.

Один из собеседников «Коммерсанта» предположил, что у Baskin Robbins может быть запатентована и рецептура, а значит, российскому производителю придется разрабатывать новые линейки продукции.

БРПИ выпускает порядка 200 сортов мороженого. Компания была создана в 1994 году бизнесменом Юрием Абрамяном как совместное предприятие с британской Baskin Robbins на базе Московского хладокомбината № 9.

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