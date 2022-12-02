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Журнал «Лиза» направил претензию Монеточке за использование товарного знака
Дарья Мельникова
Сегодня в 12:10

Журнал «Лиза» направил претензию Лизе Монеточке с просьбой убрать лого компании с аватарки певицы в соцсетях и мессенджерах. Об этом сообщает «Газета.ру».

Артистке также пригрозили судом в случае отказа выполнить условия. Сама певица уже убрала фотографию с логотипом журнала из соцсетей.

«Я нисколько не обижаюсь, потому что мы ни о чем не договаривались с этой компанией, и это нормально, что они не хотят ассоциироваться со мной. Страх любого маркетолога в 2022 году — ассоциироваться с Лизой Монеточкой», — сказала она.

Ранее, в июле 2021 года, экс-вокалист «Чая вдвоем» Стас Костюшкин обвинил Монеточку в плагиате. В своем иске к певице он указал, что стилистика и ритм песни «Мама, я не зигую» очень похожи на его трек «Женщина, я не танцую».

В апреле Басманный районный суд вынес решение в пользу Стаса Костюшкина. Монеточку обязали выплатить компенсацию в размере 512 тыс. рублей, а также запретили использовать песню «Мама, я не зигую».

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