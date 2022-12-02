Журнал «Лиза» направил претензию Монеточке за использование товарного знака

Журнал «Лиза» направил претензию Лизе Монеточке с просьбой убрать лого компании с аватарки певицы в соцсетях и мессенджерах. Об этом сообщает «Газета.ру».
Артистке также пригрозили судом в случае отказа выполнить условия. Сама певица уже убрала фотографию с логотипом журнала из соцсетей.
«Я нисколько не обижаюсь, потому что мы ни о чем не договаривались с этой компанией, и это нормально, что они не хотят ассоциироваться со мной. Страх любого маркетолога в 2022 году — ассоциироваться с Лизой Монеточкой», — сказала она.
Ранее, в июле 2021 года, экс-вокалист «Чая вдвоем» Стас Костюшкин обвинил Монеточку в плагиате. В своем иске к певице он указал, что стилистика и ритм песни «Мама, я не зигую» очень похожи на его трек «Женщина, я не танцую».
В апреле Басманный районный суд вынес решение в пользу Стаса Костюшкина. Монеточку обязали выплатить компенсацию в размере 512 тыс. рублей, а также запретили использовать песню «Мама, я не зигую».