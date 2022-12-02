Реклама
Новости
Tesla показала новое поколение электрогрузовиков
Дарья Мельникова
Сегодня в 09:02

Илон Маск представил второе поколение электрических грузовиков Tesla. Трансляция презентации велась на ютьюб-канале компании.

Бизнесмен выехал на сцену на новой модели Beast. «Многое прошло за пять лет, но вот мы и снова здесь», — поприветствовал он собравшихся.

Мощность нового электрогрузовика в три раза превосходит все имеющиеся на сегодняшний день тягачи, заверил Маск. Машина может проехать до 800 километров без подзарядки, грузоподъемность составляет около 37 тонн.

«Эта штука выглядит будто из будущего, она веселая, классно выглядит, ощущение, что ты водишь Tesla», — сказал Маск, пообещав водителям, что они будут чувствовать себя на дороге «круче всех».

Бизнесмен также заявил, что тягач укомплектован «ультрабыстрой зарядкой». Однако сколько времени потребуется для его полной зарядки, он не уточнил. Будет ли встроена пилотная система управления, тоже неизвестно.

расскажите друзьям
люди
Илон Маск
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»