Tesla показала новое поколение электрогрузовиков

Бизнесмен выехал на сцену на новой модели Beast. «Многое прошло за пять лет, но вот мы и снова здесь», — поприветствовал он собравшихся.
Мощность нового электрогрузовика в три раза превосходит все имеющиеся на сегодняшний день тягачи, заверил Маск. Машина может проехать до 800 километров без подзарядки, грузоподъемность составляет около 37 тонн.
«Эта штука выглядит будто из будущего, она веселая, классно выглядит, ощущение, что ты водишь Tesla», — сказал Маск, пообещав водителям, что они будут чувствовать себя на дороге «круче всех».
Бизнесмен также заявил, что тягач укомплектован «ультрабыстрой зарядкой». Однако сколько времени потребуется для его полной зарядки, он не уточнил. Будет ли встроена пилотная система управления, тоже неизвестно.