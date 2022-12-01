ЮНЕСКО внесла сербскую сливовицу в перечень нематериального культурного наследия

Участники Межправительственного комитета ЮНЕСКО признали сливовицу и способ ее приготовления и употребления в престижный список в ходе 17-й сессии. Она в данный момент проходит в Марокко.
«Номинация объединяет культуру выращивания сливы, народные промыслы, обычаи, „печение“ (перегонку) сливовицы и ее использование во время личных или общественных событий», — пояснили в министерстве.
Ракия — крепкий алкогольный напиток, традиционный на территории Балкан. В разных странах ракия может отличаться. В Сербии наиболее распространена сливовица — ракия, получаемая методом дистилляции ферментированных слив.
Ранее список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО также пополнили французский багет и китайская традиционная техника производства и приготовления чая.