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Вышел трейлер фильма «Индиана Джонс и циферблат судьбы» с Харрисоном Фордом
Юлия Онодэра
Сегодня в 01:48

На ютьюб-канале Lucasfilms появился трейлер пятого фильма из франшизы «Индиана Джонс». Лента «Индиана Джонс и циферблат судьбы» выйдет в прокат 30 июня 2023 года.

К своей культовой роли в картине вернется Харрисон Форд. Актер, как показывает ролик, предстанет в образе постаревшего и отошедшего от дел искателя приключений, которому неожиданно придется вернуться в строй.

Однажды к Джонсу приедет его старый друг Саллах, которого во франшизе сыграл Джон Рис-Дэвис. Он укажет герою, что время его захватывающих путешествий в поисках сокровищ, возможно, еще не закончилось.

«Я не верю в магию. Но несколько раз в моей жизни я видел вещи, которые я не могу объяснить. И я пришел к выводу, что суть не о том, во что ты веришь, а о том — насколько ты веришь», — говорит персонаж Форда в трейлере.

Какими именно будут новые приключения Индианы Джонса, пока неясно. Очевидно, что в них примут участие многочисленные кинозвезды, в их числе — Фиби Уоллер-Бридж, Антонио Бандерас, Томас Кретчманн, Мадс Миккельсен и другие.

Режиссером фильма выступил Джеймс Мэнголд, снявший ранее «Логана». Постановкой предыдущих четырех частей франшизы выступал Стивен Спилберг. В этот раз Спилберг стал исполнительным продюсером наряду с Джорджем Лукасом.

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Харрисон ФордДжон Рис-дэвисАнтонио БандерасМадс МиккельсенДжеймс МэнголдСтивен СпилбергДжордж Лукас
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